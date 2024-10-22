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13:51, 22 октября 2024

Блогер из Башкортостана осужден за видео о монументе "Родина-мать зовет!"

Кадр видеообращения блогера из Башкортостана Расула Ахияретдинова. Волгоград, 6 февраля 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=UuaDGGjaMeI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд приговорил жителя Башкортостана к принудительным работам, признав виновным в реабилитации нацизма из-за видео о памятнике "Родина-мать зовет!".

Как писал "Кавказский узел", в сентябре прокуратура утвердила обвинение в реабилитации нацизма в отношении блогера из Башкортостана Расула Ахияретдинова, который записал видео с требованием "одеть поскромнее" скульптуру "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Его уголовное дело было направлено в суд.

На видео, которое снял блогер Ахияретдинов, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одеть памятник "поскромнее". Он заявил, что вид монумента не устраивает мусульманское и православное духовенство Волгограда. После публикации блогером видео в интернете от пользователей соцсетей ему стали поступать угрозы, из-за чего он удалил свои страницы.

По данным следствия и суда, 6 февраля житель Башкортостана, находясь на территории мемориального комплекса на Мамаевом кургане "в циничной, пренебрегающей нормам морали и нравственности форме записал на видео свое суждение относительно облика скульптуры "Родина-мать зовет!". "Впоследствии фигурант уголовного дела разместил в сети Интернет видеоролик с негативными высказываниями относительно образа монумента, который является символом воинской славы России", - сообщила прокуратура Волгоградской области на своем сайте.

Сегодня Волгоградский областной суд признал 39-летнего жителя Башкортостана виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма). Ему назначено наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в соцсетях и в целом в сети Интернет, говорится в сообщении ведомства.

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Автор: "Кавказский узел"

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