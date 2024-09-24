24 сентября 2024, 14:06

Блогер из Башкортостана обвинен в осквернении монумента "Родина-мать зовет!"

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Прокуратура утвердила обвинение в реабилитации нацизма в отношении блогера из Башкортостана Расула Ахияретдинова, который записал видео с требованием "одеть поскромнее" скульптуру "Родина-мать зовет!" в Волгограде, и направила его уголовное дело в суд.

По версии следствия, 6 февраля, находясь на территории мемориального комплекса на Мамаевом кургане, блогер из Башкортостана Расул Ахияретдинов записал видео, на котором высказал свое суждение относительно облика скульптуры "Родина-мать зовет!". Следствие считает, что суждения блогера были высказаны "в циничной, пренебрегающей нормам морали и нравственности форме".

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении Ахияретдинова, ему вменяется реабилитация нацизма. Материалы дела направлены в Волгоградский областной суд, передало сегодня "ОВД Инфо"*.

В частности, на видео, которое снял Ахияретдинов, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одеть памятник "поскромнее". Он заявил, что вид монумента не устраивает мусульманское и православное духовенство Волгограда. После публикации блогером видео в интернете, от пользователей соцсетей ему стали поступать угрозы, из-за чего он удалил свои страницы, отметило издание.

Комментариев от Расула Ахияретдинова или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля текущего года стало известно, что следователи задержали 23-летнюю жительницу Самары, которая была объявлена в розыск после публикации в соцсетях видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Следователи опубликовали видео, где она в наручниках и публично извиняется на камеру перед всеми жителями России.

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Примечание:

"Евреи Волгограда назвали актом антисемитизма осквернение памятного знака жертвам Холокоста", "Волгоградцы призвали решить проблему свалок мусора на Лысой горе", "Суд отказался отменить арест за пикет на Мамаевом кургане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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