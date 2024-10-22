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05:51, 22 октября 2024

Житель Баку осужден по делу о взрыве в многоэтажке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владелец квартиры в многоэтажном доме на улице Джавадхана в Баку, где в январе прошлого года произошел взрыв, приговорен к четырем годам лишения свободы. 

Как писал "Кавказский узел", 2 января 2023 года в многоэтажном доме в Баку на улице Джавадхана произошел взрыв, погиб один человек, ранены двое, четыре квартиры были полностью разрушены.

В Баку завершился судебный процесс по делу о взрыве, который произошел 2 января 2023 года в многоэтажке на улице Джавадхана. Приговор вынесен владельцу квартиры Алибабе Кельбелиеву, который признан виновным в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть (статья 225.2 УК Азербайджана), пишет 21 октября Oxu.az.

По данным следствия, в 2022 году дочь Кельбелиева вышла замуж, отец отдал молодоженам квартиру для проживания. Погибший - зять Кельбелиева, от взрывной волны он выпал из окна с 18 этажа и разбился. Кельбелиев заявил, что произошла утечка газа и ответственность несут коммунальные службы, однако в суде он не смог подтвердить свои показания.

Кельбелиев приговорен к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении участкового типа.

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Автор: "Кавказский узел"

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