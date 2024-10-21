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06:27, 21 октября 2024

Апшеронцы выступили против увольнения директора школы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родители учеников одной из школ Апшеронска записали видеообращение к губернатору Краснодарского края с требованием не увольнять директора учебного заведения. Они заявили, что за время своей работы она привела в порядок здание школы и ее территорию, а также улучшила процесс обучения. В прокуратуре пояснили, что директор уволена, поскольку не имела соответствующего образования.

По данным прокуратуры Краснодарского края, директор одной из школ Апшеронска Елена Короленко была уволена, поскольку не имела соответствующего образования и необходимого стажа работы.

Нарушения были выявлены в результате проверки. Прокуратура внесла местным властям представление и те уволили Короленко в связи с несоответствием квалификационным требованиям, привел 20 октября "Блокнот Краснодар" сообщение пресс-службы ведомства.

Родители школьников выступили против увольнения директора. Они записали видеообращение к губернатору Краснодарского края. Короленко была прекрасным директором, и за время своей работы сделала многое для улучшения условий обучения, заявили они. Родители начали сбор подписей в поддержку Короленко.

Издание опубликовало видеообращение родителей. На его кадрах мать одного из школьников заявила, что является представителем родительского комитета. Она отметила, что за время работы Короленко в школе была заменена кровля, отремонтированы туалеты, полы. "Перечислять можно очень много и долго. За два года школа преобразилась полностью", – указала она.

Далее показаны еще трое родителей школьников. "Обращаемся к губернатору Вениамину Кондратьеву и выражаем свое недовольство по поводу увольнения нашего директора", –  сказала на кадрах ролика мать одного из учеников.

Она также отметила, что за то время, которое Короленко работала директором, школа существенно преобразилась.

Стоящий рядом с ней отец одного из учеников уточнил, что территория школы была заасфальтирована и на ней сделано уличное освещение.

Другая родительница потребовала от властей проверить, почему Короленко проработала два года директором школы, и как только навела порядок в учебном заведении, то стала неугодной.

Недовольство увольнением Короленко на видео выразил отец другого ученика. "Было сделано много под ее руководством. Прошу разобраться в данной ситуации", – сказал он.

"Она слушала детей, она решает вопросы, появились учителя, пошло какое-то движение. Родители стали чувствовать себя родителями – людьми, с которыми работают. А теперь опять это все порушится. Прошу вернуть обратно директора", – сказала на видео еще мать еще одной школьницы.

На 06.00 мск на сайте администрации Краснодарского края нет комментариев относительно требования родителей школьников не увольнять директора школы в Апшеронске.

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Автор: "Кавказский узел"

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