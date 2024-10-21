Ливень со смерчем нанесли ущерб домам жителей Поти

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Смерч повредил кровли 30 домов в Поти, ливень затопил улицы и дворы, в числе пострадавших около 100 семей, сообщили местные власти.

На Поти обрушились проливные дожди, которые затопили несколько улиц, дворов, подвалы жилых домов.

Подтопление повредило часть городской инфраструктуры, пишет 20 октября "Интерпрессньюс".

Местные власти сообщили, что рабочая группа для оценки ущерба уже создана, компенсации пострадавшим будут выплачены в ближайшее время. По данным мэрии, подтоплены около 80 жилых домов, всего в числе пострадавших числится около 100 семей.

Смерч, который сопровождал обильные осадки, повредил крыши 30 домов, также сообщила мэрия Поти в соцсетях.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле сильный ветер с ливнем сорвал крыши с нескольких домов в трех районах Тбилиси и повалил деревья.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Тбилиси прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха +13 градусов, ветер юго-западный со скоростью шесть метров в секунду. В ночь на 22 октября скорость ветра понизится до 5 метров в секунду, температура воздуха – до +11 градусов, также ожидается умеренный дождь.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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