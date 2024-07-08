08 июля 2024, 03:42

Непогода нанесла ущерб жителям Тбилиси

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Сильный ветер с ливнем сорвал крыши с нескольких домов в трех районах Тбилиси и повалил деревья, которые повредили коммуникации.

Проливной дождь и сильный ветер обрушились на Тбилиси 7 июля и нанесли ущерб домам местных жителей.

Особенно сильно от непогоды пострадали районы Самгори, Крцаниси и Сабуртало, где из-за ветра упали деревья, которые повредили автомобили и коммуникации. Сильный ветер сорвал крыши с нескольких жилых домов, пишет "Интерпрессньюс".

Власти столицы ведут учет нанесенного ущерба, всем, чье имущество пострадало, предложено обратиться в мэрию или районную управу, информирует "Грузия-онлайн".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Тбилиси прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха +28 градусов, ветер западный со скоростью шесть метров в секунду. В ночь на 9 июля скорость ветра понизится до 2 метров в секунду, температура воздуха – до +22 градусов, также ожидается переменная облачность.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Непогода нанесла ущерб жителям Грузии", "Три села на востоке Грузии пострадали от непогоды", "Более 30 домов повреждены из-за непогоды в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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