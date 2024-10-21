Жители садового товарищества на Кубани пожаловались на незаконный снос домов

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе жителей СНТ "Южная усадьба" в Апшеронском районе Кубани. Они сообщили, что местные власти потребовали снести их дома, так как земли, на которых они стоят, признаны особо ценными для сельхоздеятельности.

Жители СНТ "Южная усадьба" в Апшеронском районе Краснодарского края пожаловались руководителю Следкома России на незаконный снос их домов.

По словам жителей товарищества, четыре года назад земельные участки, на которых находятся их дома, местные власти признали особо ценными землями сельскохозяйственного назначения. Сельчане за свой счет провели экспертизу, которая показала, что земли на месте СНТ непригодны для сельскохозяйственной деятельности. Однако суд удовлетворил иск местных властей о принудительном выселении граждан и сносе их домов, пишет 20 октября "Коммерсант".

В Следственном управлении Следкома России по Краснодарскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Руководитель ведомства Андрей Маслов по поручению Бастрыкина должен будет возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале сентября жители аварийного дома в Волгограде пожаловались Александру Бастрыкину на отсутствие реакции местных чиновников на их жалобы. Бастрыкин дал указание ускорить рассмотрение дела по их жалобе.

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