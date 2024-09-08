08 сентября 2024, 04:29

Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Волгограде

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин дал указание ускорить рассмотрение жалобы жильцов аварийного дома на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда. Ранее следователи уже проводили проверку по поручению Бастрыкина, но реакции чиновников не последовало.

Как писал "Кавказский узел", в апреле президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Волгоградской области "доля аварийного жилья остается достаточно высокой". По данным комитета строительства региона, в конце 2022 года в области было 856 аварийных домов. Из них на 2024 год большая часть пришлась на Волгоград - 676 домов (12% от общего числа домов в городе).

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание ускорить рассмотрение дела по жалобе жильцов аварийного многоквартирного дома №84А на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда, пишет 7 сентября "Высота 102".

Ранее волгоградские следователи уже проводили проверку по поручению Бастрыкина, но к какой-либо реакции чиновников это не привело. Теперь глава Следкома затребовал у руководителя Следственного управления Следкома по Волгоградской области Василия Семенова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Он также поручил принять меры для ускорения его расследования.

Дом №84А, по словам жильцов, находится в плачевном состоянии. Из-за износа инженерных систем и регулярных коммунальных аварий подвалы затоплены, фундамент размывается, электропроводка неисправна.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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