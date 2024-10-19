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11:08, 19 октября 2024

Ростовчанин осужден за финансирование терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 10 годам и шести месяцам заключения жителя Ростовской области Рамиля Якубова, признав его виновным в финансировании террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

По версии следствия, В 2022 году житель Ростовской области Рамиль Якубов связался со своим братом, который живет за границей и участвует в деятельности террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Брат сказал ему, что она нуждается в финансировании. Далее Якубов получил от брата реквизиты, затем передал их своему сыну и жене и сказал, чтобы они перевели деньги на электронный кошелек.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Рамиля Якубова виновным в финансировании терроризма и приговорил его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, передал сегодня ночью "Блокнот Ростов-на-Дону" со ссылкой на пресс-службу суда.

Комментариев от представителей Рамиля Якубова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 14 февраля стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми с половиной годам жителя Сочи Бекзодбека Саидова, признав виновным в переводе денег террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

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* организация признана террористической и запрещена в России.

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Автор: "Кавказский узел"

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