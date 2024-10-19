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06:27, 19 октября 2024

Боец со Ставрополья убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Куликов убит в зоне военной операции, сообщили власти Апанасенковского района. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 503-х бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что на Украине убит Александр Писаренко. Он стал, по меньшей мере, 502-м бойцом из Ставропольского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО на Украине убит уроженец села Киевка Андрей Куликов, сообщил 12 октября в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа Денис Климов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 503-х бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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