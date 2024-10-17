Ростовчанин осужден на длительный срок за пособничество Украине

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Суд приговорил к 15 годам заключения жителя Ростова-на-Дону Дмитрия Кравцова, который, согласно версии следствия, передавал украинской стороне информацию о жителях города Бердянск Запорожской области, выступавших в поддержку России.

Согласно материалам дела, в апреле-мае 2022 года группа обвиняемых, дело в отношении которых расследуется отдельно, создала террористическое сообщество, действовавшее в интересах Украины.

В мае 2022 года участники этого сообщества через интернет предложили жителю Ростова-на-Дону Дмитрию Кравцову собирать информацию о людях, которые поддерживают Россию. По версии следствия, Кравцов, находясь в городе Бердянск Запорожской области, собирал информацию о местных жителях, которые поддерживают Россию, а затем передавал эти сведения украинской стороне. Следствие считает, что 19 июня 2022 года Кравцов приобрел взрывные устройства и взрывчатое вещество, а затем хранил, чтобы использовать при совершении теракта в Бердянске, сообщила 16 октября в своем телеграм-канале пресс-служба Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Суд признал Кравцова виновным в организации террористического сообщества, в содействии террористической деятельности, в международном терроризме, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатки и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, сказано в сообщении.

Также суд оштрафовал ростовчанина на 500 тысяч рублей, добавила пресс-служба.

Комментариев от представителей Дмитрия Кравцова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, 8 октября стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданку Украины Ирину Навальную к восьми годам колонии общего режима, признав ее виновной в подготовке теракта в Мариуполе.

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