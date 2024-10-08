Суд в Ростове-на-Дону признал украинку виновной в подготовке теракта

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К восьми годам колонии общего режима приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону гражданку Украины Ирину Навальную, признав ее виновной в подготовке теракта в Мариуполе.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 7 октября вынес приговор гражданке Украины Ирине Навальной.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2022 года Навальная по заданию куратора из Службы безопасности Украины заложила взрывчатку у здания Приморской районной администрации Мариуполя во время проведения референдума, однако забыла пульт дистанционного управления дома, пишет октября "Коммерсант".

Навальная вернулась домой за пультом, после чего планировала осуществить подрыв взрывчатки, но не успела, так как была задержана оперативниками. За совершение теракта ей обещали 100 тысяч гривен и выезд в Евросоюз.

Суд признал Навальную виновной и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре Южный окружной военный суд приговорил жителя Кубани Алексея Васютина и жителя Крыма Артура Агасаряна по делу о подготовке теракта. Васютин признан виновным в незаконном обороте взрывчатки и приговорен к шести годам колонии строгого режима, а Агасарян, признанный виновным в госизмене и подготовке теракта, к 2 годам строгого режима.

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