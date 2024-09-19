Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о подготовке теракта

19 сентября 2024, 00:39

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Житель Кубани Алексей Васютин признан виновным в незаконном обороте взрывчатки, а житель Крыма Артур Агасарян также получил срок по статьям о госизмене и подготовке теракта.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу о подготовке подрыва силовика в Крыму.

Артур Агасарян, согласно версии обвинения, с февраля 2023 года сотрудничал с главным управлением разведки Минобороны Украины и в мае того же года по заданию ее представителя следил за интересующим украинскую спецслужбу человеком. Он также следил за передвижением грузовых поездов и грузов, в том числе военной техники, по железной дороге в Крыму, сняв для наблюдения нежилое помещение.

В июне 2023 года Агасарян, находясь в Керчи, получил задание найти местного сотрудника ФСБ и изучить маршруты его передвижения, чтобы впоследствии организовать теракт. Собрав информацию, обвиняемый получил координаты тайника со взрывчаткой и детонатором "для последующего изготовления СВУ", утверждается в сообщении пресс-службы суда.

Согласно версии обвинения, иные компоненты, необходимые для совершения теракта, Агасарян должен был приобрести сам. В конце июня 2023 года он "совместно с Васютиным" приобрел эти компоненты, после чего оба были задержаны сотрудниками ФСБ.

Суд назначил Агасаряну 20 лет строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафом в 500 тысяч рублей. Васютин, который, по данным телеграм-канала ASTRA, жил в Краснодарском крае, получил шесть лет строгого режима и штраф в 350 тысяч рублей.

Комментариями от обвиняемых и их адвокатов относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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