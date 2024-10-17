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03:54, 17 октября 2024

Дошло до суда дело верующей из Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свидетель Иеговы* из станицы Зеленчукской предстанет перед судом по обвинению в причастности к экстремистской организации.  

Как писал "Кавказский узел", в феврале 40-летняя жительница станицы Зеленчукской стала подозреваемой по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Следователи заявили, что женщина участвовала в деятельности одной из религиозных организаций Свидетелей Иеговы* после их запрета. 

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Обвинение против жительницы станицы Зеленчукской, которую следователи считают участницей экстремистской организации, утверждено, ее дело передано в суд.  

Согласно версии следствия, обвиняемая после 2017 года добровольно “приняла участие” в деятельности невинномысской организации Свидетелей Иеговы*, зная о ее запрете.

 Как считает обвинение, женщина посещала коллективные религиозные богослужения и выступления, поддерживала контакты с единомышленниками, а также “изучала и пропагандировала литературу экстремистского характера”, говорится в сообщении официального телеграм-канала Следкома Карачаево-Черкесии.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Комментариями обвиняемой или ее адвоката относительно версии силовиков "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" писал также, что две жительницы Зеленчукского района в августе стали подозреваемыми по делу о причастности к экстремистской организации. Следствие считает, что они организовывали собрания и богослужения Свидетелей Иеговы* после 2019 года. Кроме того, в августе силовики провели обыски у нескольких Свидетелей Иеговы* из Карачаево-Черкесии. 

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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