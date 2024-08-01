Верующие из Карачаево-Черкесии стали подозреваемыми по уголовному делу

01 августа 2024, 21:16

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Две жительницы Зеленчукского района заподозрены в участии в деятельности экстремистской организации, они организовывали собрания и богослужения Свидетелей Иеговы*, заявило следствие.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Уголовные дела об участии в деятельности экстремисткой организации (часть 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России) возбуждены в Зеленчукском районе, сообщило сегодня управление Следкома России по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

По версии следствия, в период с 2019 по 2023 годы подозреваемые, зная о ликвидации по решению Верховного суда РФ религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, в том числе "Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы* г. Невинномысска", "добровольно приняли участие в указанной запрещенной организации, действующей на территории Зеленчукского района". Они "организовывали собрания и богослужения, на которых вели проповеди и занятия по изучению основ незаконной религиозной деятельности и литературы, хранили по месту жительства технические средства, в том числе мобильные устройства, с помощью которых продолжали изучение и пропаганду преимущества последователей запрещенного религиозного учения", говорится в сообщении.

Имена подозреваемых в публикации не приведены. Вменяемая им статья предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Огромная ответственность за преследование Свидетелей Иеговы* в России лежит на тех, кто распространяет о них неправдивую информацию, основанную на вымыслах или намеренной лжи, "против которой, похоже, иммунитета нет даже у тех, чьи решения должны основываться на фактах, у представителей правоохранительных органов", сказал в январе "Кавказскому узлу" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Материалы о последствиях запрета организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.