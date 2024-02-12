Верующая из Карачаево-Черкесии заподозрена в экстремизме

12 февраля 2024, 14:40

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Жительница станицы Зеленчукской, посещавшая собрания Свидетелей Иеговы*, подозревается в участии в деятельности экстремистской организации, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

40-летняя жительница станицы Зеленчукской стала подозреваемой по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), сообщило сегодня управление СКР по Карачаево-Черкесии.

По версии следствия, женщина, зная о запрете религиозных организаций Свидетелей Иеговы, "добровольно приняла участие в указанной запрещенной организации".

"Фигурантка активно участвовала в деятельности незаконного сообщества, изучая и пропагандируя литературу экстремистского характера, поддерживала контакты с другими участниками организации, посещала коллективные религиозные богослужения и выступления", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Верующая задержана "благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей регионального следственного управления и сотрудников погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике", отмечается в сообщении.

Имя подозреваемой в публикации не указано. Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Огромная ответственность за преследование Свидетелей Иеговы* в России лежит на тех, кто распространяет о них неправдивую информацию, основанную на вымыслах или намеренной лжи, "против которой, похоже, иммунитета нет даже у тех, чьи решения должны основываться на фактах, у представителей правоохранительных органов", сказал в январе "Кавказскому узлу" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Материалы о последствиях запрета организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.