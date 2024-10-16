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10:11, 16 октября 2024

Контрактник из Володарского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дидар Тналиев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 385 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 384 бойцов из Астраханской области.

В селе Новинка 15 октября прошли похороны Дидара Тналиева, убитого в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"Дидар Мухитович родился 13 июня 1973 года в селе Капчик Володарского района Астраханской области. После срочной службы в Вооруженных силах России работал в УФСИН Астраханской области, а также принимал участие в боевых действиях в Чечне, воспитывал четверых детей и заботился о семье. В этом году он вновь принял решение служить, подписав контракт на военную службу", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 385 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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