RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:44, 15 октября 2024

Военный из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дархан Туялиев убит в боевых действиях, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 384 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел",  к 10 октября официально признаны убитыми как минимум 383 участника военной операции из Астраханской области.

В селе Мултаново похоронен убитый в военной операции на Украине 25-летний Дархан Туялиев, сообщила сегодня администрация Володарского района. После школы он получил специальность "Монтаж и техническая эксплуатация холодильных компрессорных машин и установок". В 2018-2019 годах он был призван на срочную службу в городе Знаменск,с 2019 по 2021 год служил по контракту. В декабре 2022 года он был призван по мобилизации, а в июне 2023 года получил тяжелое ранение. После долгой реабилитации и лечения он вновь решился вернуться в зону СВО, убит 21 сентября, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 384 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, In

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:01, 15 октября 2024
Житель Дагестана получил срок за стрельбу на свадьбе в Астрахани
08:59, 15 октября 2024
Минометчик из Волгодонска убит в зоне СВО
07:09, 15 октября 2024
Шестеро бойцов из Волгоградской области убиты на Украине
22:08, 14 октября 2024
1
 Продлен арест бывшему главе управления ГИБДД Ставрополья
21:24, 14 октября 2024
Боец из Туапсинского района убит в военной операции
17:32, 14 октября 2024
3
 Два человека арестованы по делу о нападении на полицейских в Иловле
Все события дня
Новости
Вадим Харченко. Фото: YouTube-канал «Личное мнение»
15 октября 2024, 15:35
Харченко* потребовал участия адвоката по соглашению в процессе
Грузинские военнослужащие. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
15 октября 2024, 14:05
Великобритания прервала военные контакты с Грузией
Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/nicad-ibrahim-meni-prezidente-istefa-telebime-gre-cezalandrrlar/
15 октября 2024, 14:04
Азербайджанский активист Ниджад Ибрагим проводит голодовку в изоляторе
На месте покушения в Магасе. 11 октября 2024 г. Скриншот видео novosti_ingushetia_ https://www.instagram.com/novosti_ingushetia_/reel/DA_6O8SMNpp/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 октября 2024, 13:46
Стали известны новые детали расследования нападения на силовиков в Магасе
15 октября 2024, 13:01
Житель Дагестана получил срок за стрельбу на свадьбе в Астрахани
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Блогеры
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Фото
09:01, 6 ноября 2018
BERG...man Tbilisi
36
Канал "Евразия" из Каспийского в Черное море - реальность? Даже Манилов вздрогнул от удивления...
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
На месте покушения в Магасе. 11 октября 2024 г. Скриншот видео novosti_ingushetia_ https://www.instagram.com/novosti_ingushetia_/reel/DA_6O8SMNpp/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 октября 2024, 13:46
Стали известны новые детали расследования нападения на силовиков в Магасе

Сотрудник полиции. Бельгия. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/
15 октября 2024, 09:57
Приговор в Бельгии выходцам из Чечни показал опасность радикализации части диаспоры

Сахиба Гафарова и Ален Симонян. Фото: vesti.az https://vesti.az/politika/saxiba-gafarova-provedet-v-zeneve-vstrecu-s-armyanskim-kollegoi-512941
14 октября 2024, 19:14
Ереван обвинил Баку в срыве встречи спикеров парламентов

Али Керимли. Фото: report.az https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/ali-kerimli-oshtrafovan-i-otpushen-na-svobodu/
14 октября 2024, 15:39
Али Керимли заявил об искусственном затягивании судебного процесса

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше