Судьи пожаловались на адвоката Оруджева за использование слова "аквариум"

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Рассмотрение дела азербайджанского активиста Мохйаддина Оруджева отложено на неопределенный срок, так как судьи пожаловались на его адвоката Назима Мусаева в Коллегию адвокатов. Причиной стало то, что Мусаев попросил выпустить его подзащитного из "аквариума" в зале суда. Судьи сочли, что адвокат, употребив слово "аквариум", проявил неуважение к суду и унизил самого Оруджева.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев (также упоминался ранее как Мохьяддин Оруджев), обвинявший силовиков в насилии после административного ареста, был арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 26 февраля он пожаловался на недостаточную медпомощь в СИЗО. 2 июля суд отказался освободить Оруджева. 29 августа мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

15 октября в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу активиста Мохйаддина Оруджева. В начале заседания обвиняемый представил суду свой письменный протест. В частности, по словам Оруджева, он протестует против привода его в суд с руками, закованными сзади наручниками, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Меня продолжают привозить в суд и держать здесь до начала заседания в наручниках, надетых сзади. Это причиняет мне не только физическую боль, но и унижает мое честь и достоинство. Европейский суд по правам человека считает подобное обращение пыткой», - сказал молодой человек.

Он также выразил несогласие в связи с угрозой гособвинителя его адвокату. «На прошлом заседании государственный обвинитель заявил в адрес моего адвоката: «Против таких адвокатов, как ты, надо открывать уголовные дела». А это прямая угроза. Судьи оставили подобный выпад прокурора без внимания. Их молчание ставит под сомнение справедливость суда. Поэтому я выступаю с отводом всему составу суда», - заявил Оруджев.

После короткого совещания судей отвод был оставлен без удовлетворения.

Далее на процессе адвокат Оруджева Назим Мусаев зачитал свое письмо на имя председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям. Адвокат выразил протест против содержания Оруджева во время судебного заседания в стеклянной клетке – «аквариуме» и отказе разрешить ему сидеть рядом с защитником. Защитник попросил руководство суда обеспечить защиту прав Оруджева.

Однако использование адвокатом слова «аквариум» возмутило судей, они усмотрели в этом «неуважение к суду». Более того, председательствующий судья Расим Садыгов обвинил адвоката в том, что, используя слова «аквариум», он «унижает» обвиняемое лицо. После этого судьи вновь удалились на совещание.

Вернувшись в зал, председательствующий судья объявил, что принято решение направить жалобу на защитника Мусаева в коллегию адвокатов о нарушении профессиональной этики и привлечении его за это к ответственности. До поступления ответа из коллегии рассмотрение дела Оруджева откладывается, сказал судья.

Отсрочка суда на неопределенное время нарушает права моего подзащитного

Адвокат Назим Мусаев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» назвал претензии суда к нему необоснованными. «Термин «аквариум» используется в практике ЕСПЧ, в медиа, международном адвокатском сообществе. Поэтому жалоба на меня необоснована. Более того, отсрочка суда на неопределенное время нарушает права моего подзащитного. Вместо того, чтобы принять меры в отношении конвоиров, необоснованно надевающих наручники Оруджева сзади, они пытаются наказать его защитника. Это полнейший абсурд», - сказал юрист.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Ялчин Иманов считает необоснованным жалобу судей на защитника Мусаева.

«Во-первых, неправомерно приводить обвиняемого в суд и содержать его в здании суда в ожидании начала процесса в наручниках, да еще надетых сзади. Такая мера может применяться в исключительных случаях, когда речь идет о лицах, обвиняемых в особо опасных преступлениях, ранее судимых за такие деяния. Во-вторых, добиваться наказания адвоката за выполнение им своей профессиональной работы и употребление им общепринятой в юридическом сообществе слова «аквариум» применительно к клетке, куда помещаются обвиняемые, является нелепостью, казусом», - сказал Иманов корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям воздержались от комментариев информации о решении суда пожаловаться на адвоката. «Решения судей не комментируются», - сказал сотрудник суда.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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