RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:33, 16 октября 2024

Судьи пожаловались на адвоката Оруджева за использование слова "аквариум"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рассмотрение дела азербайджанского активиста Мохйаддина Оруджева отложено на неопределенный срок, так как судьи пожаловались на его адвоката Назима Мусаева в Коллегию адвокатов. Причиной стало то, что Мусаев попросил выпустить его подзащитного из "аквариума" в зале суда. Судьи сочли, что адвокат, употребив слово "аквариум", проявил неуважение к суду и унизил самого Оруджева.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев (также упоминался ранее как Мохьяддин Оруджев), обвинявший силовиков в насилии после административного ареста, был арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 26 февраля он пожаловался на недостаточную медпомощь в СИЗО. 2 июля суд отказался освободить Оруджева. 29 августа мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

15 октября в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу активиста Мохйаддина Оруджева. В начале заседания обвиняемый представил суду свой письменный протест. В частности, по словам Оруджева, он протестует против привода его в суд с руками, закованными сзади наручниками, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Меня продолжают привозить в суд и держать здесь до начала заседания в наручниках, надетых сзади. Это причиняет мне не только физическую боль, но и унижает мое честь и достоинство. Европейский суд по правам человека считает подобное обращение пыткой», - сказал молодой человек. 

Он также выразил несогласие в связи с угрозой гособвинителя его адвокату. «На прошлом заседании государственный обвинитель заявил в адрес моего адвоката: «Против таких адвокатов, как ты, надо открывать уголовные дела». А это прямая угроза. Судьи оставили подобный выпад прокурора без внимания. Их молчание ставит под сомнение справедливость суда. Поэтому я выступаю с отводом всему составу суда», - заявил Оруджев.

После короткого совещания судей отвод был оставлен без удовлетворения.

Далее на процессе адвокат Оруджева Назим Мусаев зачитал свое письмо на имя председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям. Адвокат выразил протест против содержания Оруджева во время судебного заседания в стеклянной клетке – «аквариуме» и отказе разрешить ему сидеть рядом с защитником. Защитник попросил руководство суда обеспечить защиту прав Оруджева.

Однако использование адвокатом слова «аквариум» возмутило судей, они усмотрели в этом «неуважение к суду». Более того, председательствующий судья Расим Садыгов обвинил адвоката в том, что, используя слова «аквариум», он «унижает» обвиняемое лицо. После этого судьи вновь удалились на совещание.

Вернувшись в зал, председательствующий судья объявил, что принято решение направить жалобу на защитника Мусаева в коллегию адвокатов о нарушении профессиональной этики и привлечении его за это к ответственности. До поступления ответа из коллегии рассмотрение дела Оруджева откладывается, сказал судья.

Отсрочка суда на неопределенное время нарушает права моего подзащитного

Адвокат Назим Мусаев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» назвал претензии суда к нему необоснованными. «Термин «аквариум» используется в практике ЕСПЧ, в медиа, международном адвокатском сообществе. Поэтому жалоба на меня необоснована. Более того, отсрочка суда на неопределенное время нарушает права моего подзащитного. Вместо того, чтобы принять меры в отношении конвоиров, необоснованно надевающих наручники Оруджева сзади, они пытаются наказать его защитника. Это полнейший абсурд», - сказал юрист.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Ялчин Иманов считает необоснованным жалобу судей на защитника Мусаева.

«Во-первых, неправомерно приводить обвиняемого в суд и содержать его в здании суда в ожидании начала процесса в наручниках, да еще надетых сзади. Такая мера может применяться в исключительных случаях, когда речь идет о лицах, обвиняемых в особо опасных преступлениях, ранее судимых за такие деяния. Во-вторых, добиваться наказания адвоката за выполнение им своей профессиональной работы и употребление им общепринятой в юридическом сообществе слова «аквариум» применительно к клетке, куда помещаются обвиняемые, является нелепостью, казусом», - сказал Иманов корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям воздержались от комментариев информации о решении суда пожаловаться на адвоката. «Решения судей не комментируются», - сказал сотрудник суда.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:01, 15 октября 2024
Житель Дагестана получил срок за стрельбу на свадьбе в Астрахани
08:59, 15 октября 2024
Минометчик из Волгодонска убит в зоне СВО
07:09, 15 октября 2024
Шестеро бойцов из Волгоградской области убиты на Украине
22:08, 14 октября 2024
1
 Продлен арест бывшему главе управления ГИБДД Ставрополья
21:24, 14 октября 2024
Боец из Туапсинского района убит в военной операции
17:32, 14 октября 2024
3
 Два человека арестованы по делу о нападении на полицейских в Иловле
Все события дня
Новости
16 октября 2024, 05:32
Краснодарцы потребовали у властей заасфальтировать дорогу
16 октября 2024, 03:34
Школам Армении вернули право выбирать учебник по истории
16 октября 2024, 02:35
Кадыров отчитался об отправке новой группы бойцов в зону военной операции
16 октября 2024, 01:36
Пострадавшие от наводнения в Армении получили компенсации
16 октября 2024, 00:37
Власти сообщили об убитом бойце из Баксана
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:45, 15 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанский метод госборьбы с коррупицей
Фото
13:23, 11 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Время правды - про интервью Мамедъярова
Фото
19:50, 10 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Эмин Агаларов и казино в радикальном Нардаране
Все блоги
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Блогеры
Фото
16:45, 15 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанский метод госборьбы с коррупицей
Фото
13:46, 15 октября 2024
Ветер с Апшерона
1
Простое объяснение ухода Грузии к России
Фото
17:13, 14 октября 2024
Ветер с Апшерона
7
Нобелевка за поиск причин бедности и богатства
Фото
11:00, 14 октября 2024
Ветер с Апшерона
7
Почему загнивающей Запад лучше нас
Фото
17:42, 13 октября 2024
Ветер с Апшерона
5
Последний довод, сказочный...
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Афган Садыгов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет этой соцсетью, запрещена в России) от 17.07.24
15 октября 2024, 22:50
Жена Афгана Садыгова заявила о стремительном ухудшении его состояния

Грузинские военнослужащие. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
15 октября 2024, 14:05
Великобритания прервала военные контакты с Грузией

На месте покушения в Магасе. 11 октября 2024 г. Скриншот видео novosti_ingushetia_ https://www.instagram.com/novosti_ingushetia_/reel/DA_6O8SMNpp/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 октября 2024, 13:46
Стали известны новые детали расследования нападения на силовиков в Магасе

Сотрудник полиции. Бельгия. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/
15 октября 2024, 09:57
Приговор в Бельгии выходцам из Чечни показал опасность радикализации части диаспоры

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше