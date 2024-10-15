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13:46, 15 октября 2024

Стали известны новые детали расследования нападения на силовиков в Магасе

На месте покушения в Магасе. 11 октября 2024 г. Скриншот видео novosti_ingushetia_ https://www.instagram.com/novosti_ingushetia_/reel/DA_6O8SMNpp/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие считает, что организовать покушение в Магасе на замруководителя центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Адама Хамхоева мог тот же самый человек, который организовал убийство его предшественника на этой должности Ибрагима Эльджаркиева, застреленного в Москве в ноябре 2019 года, сообщил источник.

Как информировал "Кавказский узел", 11 октября в Ингушетии около федеральной трассы "Кавказ" был обстрелян автомобиль, в котором находился силовик и два его родственника. Все трое погибли, нападавшие скрылись. Целью атаки силовики считают замруководителя ЦПЭ Адама Хамхоева.

Ролик, на котором показан момент обстрела автомобиля, в котором находился сотрудник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии (Центр "Э") опубликовал сегодня телеграм-канал "News_Ingushetii Official".

На видео показано пространство под пролетами поста, по дорогам движутся автомобили. По другую сторону от того места, с которого снимает видеокамера, виден легковой автомобиль, около него стоят два человека. К ним подъехал другой легковой автомобиль, началась стрельба, стоявшие два человека отбежали в сторону. На видео видны искры, которые возникают от рикошета пуль. Подъехавший автомобиль стоит несколько секунд, в него сели два человека и затем он уехал. На этом ролик завершился.

По одной из версий следствия, организатором покушения на замначальника ЦПЭ по Ингушетии является тот же самый человек, который заказал убийство его предшественника в 2019 году. Сотрудник Центра противодействия экстремизму Адам Хамхоев выпустил по нападавшим 20 пуль и ранил одного из них. Следствие считает, что организовать покушение мог один из бывших депутатов парламента Ингушетии, сообщил сегодня телеграм-канал "Mash Gor".

Напомним, начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, вместе с ним был убит его брат Ахмед Эльджаркиев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. Руководителем группировки, причастной к убийству, следователи сочли предпринимателя Хасана Полонкоева. Среди задержанных – его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Восемь обвиняемых были заключены под стражу, трое подозреваемых арестованы заочно.

После убийства Эльджаркиева источники предположили, что он убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

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Автор: "Кавказский узел"

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