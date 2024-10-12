Похоронены убитые при атаке на силовиков в Ингушетии

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Похоронены Амир, Беслан и Илез Аушевы, убитые в результате нападения в Ингушетии. Целью атаки силовики считают замруководителя ЦПЭ Адама Хамхоева, на месте стрельбы найдено около 100 гильз, сообщил источник в силовой структуре.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября в Ингушетии около федеральной трассы "Кавказ" при обстреле автомобиля погибли три человека: полицейский и два его родственника. По данным издания "Фортанга", жертвами нападения стали Илез Аушев (39 лет), Амир Аушев (43 года) и Беслан Аушев (39 лет). При этом целью атаки мог быть сотрудник Центра противодействия экстремизму Адам Хамхоев, который находился в машине с погибшими, но не пострадал.

Автомобиль "Лада-2115", на котором передвигались участники нападения, найден сожженным в Северной Осетии, сами нападавшие скрылись. Сотрудники полиции в момент нападения находились в припаркованном внедорожнике, следует из опубликованного сегодня видео.

Сегодня состоялись похороны трех человек, убитых при нападении, сообщает телеграм-канал "Ингтерпол". Публикация проиллюстрирована фотографиями трех свежих могил, на надгробных табличках указаны имена Илеза, Беслана и Амира Аушевых, датой их смертей значится 11 октября 2024 года.

В республике введен план "Перехват", ведется поиск нападавших. На месте происшествия криминалисты нашли около 100 гильз, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Источник подтвердил, что, по версии силовиков, целью атаки был Адам Хамхоев. "Как предполагается, целью напавших являлся заместитель руководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адам Хамхоев", - приводит его слова агентство.

Напомним, это нападение стало вторым за месяц в Ингушетии. Ему предшествовала спецоперация в Магасе и Назрани, в ходе которой семь человек были задержаны, один убит.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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