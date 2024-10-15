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10:53, 15 октября 2024

Жители Дагестана пожаловались на сбои в работе Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане несколько дней наблюдаются сбои в работе Telegram, у одних пользователей не отправляются фото и видео, а другие совсем не могут открыть мессенджер, рассказали местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июля стало известно, что в Дагестане мессенджер WhatsApp* работает с перебоями. Его работа замедлена из-за того, что администрация не реагирует на требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, рассказал источник. На сбои в работе WhatsApp* жители Дагестана также пожаловались 8 августа.

Перебои в работе мессенджера Telegram начались 10 октября, рассказал махачкалинец Заур. "Причем проблема как при использовании сотовой сети, так и при использовании Wi-Fi. Пишет "соединение" и ничего не происходит. При подключении VPN – работает нормально", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На сбой в работе Telegram также пожаловалась работница одного из бюджетных учреждений Махачкалы Марьям. "Мы используем Telegram для рабочих чатов. Теперь проблема связаться с коллегами в других городах, невозможно отправить отчеты, фото и видеоматериалы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Telegram плохо работает в Хасавюрте, отметил местный житель Муса. "В Хасавюрте не работает Telegram, при использовании VPN через раз. С чем это связано, непонятно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Telegram не работает без VPN, пожаловался другой житель Дагестана. "Ни с мобильной связи, ни с проводной. Судя по тому, что на федеральных ресурсах информации о сбоях и блокировке нет, сдается мне, что это локальная в республике ситуация. Кто это регулирует и как долго это будет продолжаться?" – привела 11 октября его слова газета "Черновик".

По данным сайта Downdetector (сервис по мониторингу сбоев и доступности сайтов, приложений, услуг операторов связи и качества интернета), по состоянию на 09.00 мск 15 октября больше всего жалоб на работу Telegram поступало из Ставропольского края – 15%, а также из Ингушетии – 12%. Согласно данным портала, из Дагестана поступило 5% жалоб на работу мессенджера.

На 09.00 мск 15 октября на сайте правительства Дагестана нет комментариев относительно жалоб местных жителей на сбои в работе Telegram.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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+49 157 72317856
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Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
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