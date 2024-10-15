За неделю с 7 по 13 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе три человека погибли

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За неделю с 7 по 13 октября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе убиты трое: полицейский и двое гражданских. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

11 октября в Ингушетии около федеральной трассы "Кавказ" при обстреле автомобиля погибли три человека: полицейский и два его родственника. По данным издания "Фортанга", жертвами нападения стали Илез Аушев (39 лет), Амир Аушев (43 года) и Беслан Аушев (39 лет). При этом целью атаки мог быть сотрудник Центра противодействия экстремизму Адам Хамхоев, который находился в машине с погибшими, но не пострадал.

Источник ТАСС подтвердил, что, по версии силовиков, целью атаки был Адам Хамхоев. "Как предполагается, целью напавших являлся заместитель руководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адам Хамхоев", - приводит его слова агентство.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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