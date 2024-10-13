Сельчане заявили о бездействии властей Комсомольского

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В селе Комсомольское Кизилюртовского района Дагестана из-за движения машин из щебеночных карьеров постоянная пыль, проблема не решается много лет, а власти не реагируют на обращения, пожаловались сельчане. Решение суда, который обязал чиновников приостановить движение машин через село, не выполнено спустя 13 лет, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", жители нескольких сел в Кизилюртовском районе много лет страдают от пыли от расположенных поблизости щебеночных карьеров, а власти Дагестана не реагируют на жалобы, рассказали сельчане. Природоохранная прокуратура подтвердила нарушения экологических норм, сообщили в Народном фронте Дагестана. В 2022 году управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что сделанные у карьеров замеры соответствуют гигиеническим требованиям. Активисты и жители села Комсомольское указали тогда , что пробы могли быть взяты при определенных погодных и иных условиях.

Ситуация в селе Комсомольское за последние годы не изменилась, даже стала хуже, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Комсомольское Магомед.

"Все больше большегрузных машин ездит, стоит пыль и грязь. Сады, огороды у жителей покрылись слоем пыли. Черный виноград даже не отличишь от другого, из-за налета весь серый", - рассказал Магомед.

Объездная дорога вокруг села, которую обещали построить местные власти, так и не появилась, говорит он. Он отметил, что на карьерах, в основном, работают жители Кизилюртовского района. Владельцы карьеров нанимают частных водителей для перевозки щебня, песка, других грузов. "Конечно, мы хотели бы полностью закрытия карьеров, но это невозможно. Хотя бы сделали дорогу в объезд села, здесь давно уже экологическая катастрофа", - говорит Магомед.

Люди жалуются, обращаются в разные инстанции, но решения проблемы нет

Жительница села Комсомольское Аида подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что улучшения ситуации не наблюдается. "Эта пыль также садится на огороды, на сады, ещё хуже стало, так как машин через село проезжает все больше. У многих проблемы со здоровьем. Люди жалуются, обращаются в разные инстанции, но решения проблемы нет", - говорит она.

Житель села Али рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что все обращения жителей по поводу работающих карьеров властями игнорируются. "Писали письма главе Дагестана Меликову, в прокуратуру, другие инстанции. Никакого результата нет. Люди начинают уезжать из села, детей летом перевозят в другие города и села, так как в жару дышать этой пылью опасно. Людей доводят до отчаяния", - рассказал Али.

Еще в 2011 году Кизилюртовский районный суд вынес решение, которым обязал приостановить использование автодороги "Карьеры -

ФАД «Кавказ»" в селе Комсомольское для проезда грузового автотранспорта. Тогда в суд обратился Махачкалинский межрайонный природоохранный прокурор, который просил признать незаконными бездействие администрации села Комсомольское и администрации Кизилюртовского района. Он указал, что бездействие "заключается в неосуществлении надлежащей дорожной деятельности в отношении автомобильной дороги «Карьеры - ФАД «Кавказ» в границах населенного пункта село Комсомольское Кизилюртовского района".

Природоохранный прокурор также указал на бездействие предприятий по добыче нерудных материалов 1 , «которое заключается в необеспечении перевозки по автомобильной дороге "Карьеры - ФАД «Кавказ»" в пределах административной территории Кизилюртовского района автомобильным транспортом сыпучих грузов с соблюдением установленных правил их перевозки, а также в перевозке тяжеловесных грузов по ней без получения специального разрешения, предусмотренного ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Прокурор также требовал обязать администрацию села и района «осуществлять дорожную деятельность в соответствии с требованиями закона , а владельцев карьеров – «приостановить эксплуатацию (использование) участка автомобильной дороги "Карьеры-ФАД «Кавказ»" в границах населенного пункта село Комсомольское Кизилюртовского района для проезда грузового автотранспорта до оценки технического состояния дороги <...> на предмет степени и допустимости воздействия хозяйственной деятельности по ее эксплуатации на природную среду и здоровье граждан на территории села <...>, исходя из требований в области охраны окружающей среды, в том числе и санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - следует из решения Кизилюртовского районного суда от 7 февраля 2011 года.

В дальнейшем прокурор отказался от требований к бизнесменам, ссылаясь на то, что «не представилось возможным представить доказательства, что они перевозят свою продукцию по указанной автомобильной дороге своим автомобильным транспортом, поскольку они ссылаются на то, что они не занимаются перевозкой своей продукции, а отпускают продукцию покупателям непосредственно на месте производства».

В селе трудно дышать, невозможно выйти во двор, совершать по улицам села прогулки с детьми

В решении отмечалось, что, согласно обращению жителей села, вывоз гравия по дороге привел к тому, что уровень загрязнения атмосферного воздуха пылью и гарью в пределах села многократно превышает предельно допустимые нормы, "в селе трудно дышать, невозможно выйти во двор, совершать по улицам села прогулки с детьми, вывешивать для просушки одежду, что негативно влияет на здоровье жителей села. В селе увеличивается количество лиц, больных заболеваниями органов дыхания, туберкулезом".<

Сведения о повышенной загрязненности воздуха подтверждали и Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Дагестану в городе

Кизилюрте, филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО» по Дагестану. "Таким образом, неисполнение органами местного самоуправления МО «село Комсомольское» и МО «Кизилюртовский район», своих обязанностей привело к многократному увеличению безопасного для окружающей среды и населения уровня загрязненности атмосферного воздуха, чем поставлено под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие неопределенного круга граждан, находящихся на территории сел. Комсомольское, и создает опасность дальнейшего причинения вреда окружающей среде, т.е. нарушает в настоящее время и создает угрозу нарушения в дальнейшем предусмотренных статьей 42 Конституции РФ (право на благоприятную окружающую среду - прим. "Кавказского узла") и принятых в ее исполнение законов", - подчеркивалось в решении суда.

Суд указал, что администрации села Комсомольское и Кизилюртовского района не обеспечивают эксплуатацию автодороги "Карьеры - ФАД «Кавказ»" в соответствии с требованиями законодательства, в том числе не обеспечивается соблюдение допустимых нормативов качества атмосферного воздуха, не осуществляются меры по предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации дороги.

Суд признал незаконными бездействие администраций Комсомольского и Кизилюртовского района в отношении дороги, и обязал их «осуществлять дорожную деятельность в отношении автомобильной дороги "Карьеры - ФАД «Кавказ»" в селе Комсомольское" в соответствии с требованиями ФЗ "Об автомобильных дорогах", и приостановить эксплуатацию участка дороги в границах села для проезда грузового автотранспорта до оценки ее техсостояния и допустимости воздействия хозяйственной деятельности п на природную среду и здоровье жителей села, следует из текста решения.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Комсомольского, новых судебных решений по этому поводу за прошедшие 13 лет не принималось.

1 апреля 2024 года юристы в интересах жителей села направили заявление в Махачкалинскую межрайонную прокуратуру. Они запросили информацию о выполнении решения Кизилюртовского районного суда от 7 февраля 2011 года. Махачкалинская природоохранная прокуратура 9 апреля перенаправила заявление в Кизилюртовскую межрайонную прокуратуру, но ответа не последовало.13 августа адвокат направил жалобу прокурору Дагестана Виктору Эппу с просьбой проверить законность таких действий и ускорить рассмотрение заявления. 15 августа жалобу перенаправили в Кизилюртовскую межрайонную прокуратуру. 30 августа прокуратура ответила на первоначальное заявление, что приставы не ведут исполнительное производство по делу, а гражданское дело № 2–17/2011 уничтожили, сообщил 4 октября Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Действия по уничтожению дела при соблюдении определенных формальностей были правомерны, указал адвокат Евгений Черноусов. «После суда дело обычно отправляется в архив. Но согласно «Перечню документов, образующихся в процессе деятельности федеральных судов общей юрисдикции, с указанием сроков их хранения» (тогда, когда принималось решение об уничтожении дела. действовал Перечень, принятый в 2011 году), через определенное время – для этой категории дел это пять лет – данное дело поступает в экспертно-проверочную комиссию, и если она решает , что оно не имеет ценности, то оно может быть уничтожено. При этом, для уничтожения дела необходимо оформить соответствующий приказ или распоряжение, приложив к нему список документов, подлежащих уничтожению", -

рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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