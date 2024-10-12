Свидетель Иеговы* из Новочеркасска заподозрен в экстремизме

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Силовики совместно с IT-специалистом осмотрели компьютер и мобильные телефоны в доме Свидетеля Иеговы* из Новочеркасска, заподозрив его по делу об экстремизме.

Сотрудники ФСБ и полиции в Новочеркасске в сопровождении IT-специалиста пришли домой к местному жителю, который является Свидетелем Иеговы*.

В его доме сотрудники правоохранительных органов вместе с IT-специалистом осмотрели содержимое компьютера и мобильных телефонов, силовики искали у Свидетеля Иеговы* запрещенные предметы и экстремистскую литературу, сообщил 11 октября правозащитный проект "ОВД Инфо"**.

По итогу осмотра, в квартире Свидетеля Иеговы* ничего запрещенного обнаружено не было. В тот же день другая группа силовиков пришла к нему на работу. Свои действия сотрудники правоохранительных органов объяснили тем, что в действиях верующего могут содержаться признаки организации экстремистскую организации, сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

"Кавказский узел" также писал, что 10 октября стало известно, что Свидетель Иеговы* из Ростовской области Арсен Аванесов освободился из ульяновской колонии, где отбывал срок по делу об экстремизме. Александр Парков, Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года. Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.

Материалы о последствиях запрета организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.