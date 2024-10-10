Арсен Аванесов вышел на свободу

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Свидетель Иеговы* из Ростовской области Арсен Аванесов освободился из ульяновской колонии, где отбывал срок по делу об экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. Апелляционный суд оставил приговоры Свидетелям Иеговы* без, а Четвертый кассационный суд вернул дело Арсена Аванесова на стадию апелляции, суд добавил ему полгода срока. Вилен Аванесов и Александр Парков вышли на свободу после отбытия срока.

Александр Парков, Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года. Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.

Свидетель Иеговы* Арсен Аванесов вышел на свободу из колонии в Ульяновской области, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" (медиапроект "ОВД-Инфо" признан иностранным агентом).

По словам Аванесова, его очень поддерживали письма и посылки людей из разных стран мира, которые он получал за время заключения. Однажды пожилая пара из Англии прислала ему очки, которыми пользовался не только он, но и другие заключенные, говорится в публикации.

Огромная ответственность за преследование Свидетелей Иеговы* в России лежит на тех, кто распространяет о них неправдивую информацию, основанную на вымыслах или намеренной лжи, "против которой, похоже, иммунитета нет даже у тех, чьи решения должны основываться на фактах, у представителей правоохранительных органов", сказал в январе "Кавказскому узлу" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Материалы о последствиях запрета организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.