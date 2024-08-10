Свидетель Иеговы* Александр Парков вышел на свободу

10 августа 2024, 22:41

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Свидетель Иеговы* из Ростова-на-Дону Александр Парков, приговоренный к шести с половиной годам колонии, отбыл срок и вышел на свободу.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. 15 ноября стало известно, что обвинение настаивает на ужесточении наказания Арсену Аванесову. Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 6 декабря оставила без изменений сроки, которые Аванесовым и Паркову назначила первая судебная инстанция. 27 июня 2022 года Четвертый кассационный суд оставил в силе приговоры Свидетелям Иеговы* из Ростова-на-Дону Вилену Аванесову и Александру Паркову. Дело в отношении Арсена Аванесова возвращено по ходатайству прокурора на стадию апелляции, суд добавил ему полгода срока.

Александр Парков, Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года. Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.

Свидетель Иеговы* Александр Парков 9 августа вышел на свободу из ИК-10 Ростовской области, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо (Медиапроект «ОВД-Инфо» признано иностранным агентом)".

В тот же день его встретили близкие. В следственном изоляторе и колонии он провел пять лет и два месяца. Супруга Паркова Галина сообщила, что в заключении он работал кузнецом, к нему хорошо относились сокамерники и руководство колонии, а письма Паркову были для него поддержкой, сообщил портал, освещающий преследование Свидетелей Иеговы* в России.

Ранее, в феврале, на свободу вышел Вилен Аванесов, указано также в сообщении.

Огромная ответственность за преследование Свидетелей Иеговы* в России лежит на тех, кто распространяет о них неправдивую информацию, основанную на вымыслах или намеренной лжи, "против которой, похоже, иммунитета нет даже у тех, чьи решения должны основываться на фактах, у представителей правоохранительных органов", сказал в январе "Кавказскому узлу" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Материалы о последствиях запрета организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.