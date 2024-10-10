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12:04, 10 октября 2024

Аналитики указали на неизбежность новых санкций в отношении грузинских чиновников

Логотип НПО "Международная прозрачность – Грузия". Фото: https://verelq.am/ru/node/150344

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии отменили запрет для НПО "Международная прозрачность – Грузия" мониторить выборы, чтобы показать Западу, будто они соблюдают курс на построение демократии, но этот шаг не спасет представителей партии власти "Грузинская мечта", и лично ее основатели Бидзину Иванишвили, от введения новых санкций. Степень жесткости этих ограничений будет зависеть от результатов выборов в парламент, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 2 октября стало известно, что Антикоррупционное бюро отменило свое решение о признании организации "Международная прозрачность – Грузия" и ее руководителя "субъектами с заявленными избирательными целями" после того, как об этом попросил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Антикоррупционное бюро Грузии ранее сочло политическим объединением НПО "Международная прозрачность – Грузия". Организация лишилась возможности наблюдать за парламентскими выборами, констатировала ее руководитель Екатерина Гигаури. 1 октября премьер-министр Ираклий Кобахидзе призвал бюро отменить решение и исключить организацию из числа "субъектов с заявленной избирательной целью".

Отзыв запрета на мониторинг выборов для неправительственной организации (НПО) "Международная прозрачность – Грузия" связан с опасениями введения санкций в отношении представителей "Грузинской мечты" и ее учредителя Бидзины Иванишвили лично, поскольку международное сообществе жестко отреагировали на запрет проводить мониторинг выборов НПО, считает бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии, руководитель неправительственной организации "Защити выборы" Леван Тархнишвили.

Власти опасаются санкций и на это указывает не только разрешение на мониторинг выборов "Международной прозрачности – Грузия", но и смягчения заявлений в отношении ЕС, отметил он.

"В "Грузинской мечте" наконец поняли, что санкции, о которых долго говорили, уже реальны. Не очень хорошо понимали, что такое международные санкции, что вводит правительство США, только сейчас осознали. Однако уже поздно – уже всем показали свое истинное лицо. Сейчас они могут сделать все, что угодно, только это им уже не поможет", – сказал Тархнишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что запрет на мониторинг выборов был не только для "Международной прозрачности – Грузия", но и для движения "Выбирай Европу". Эти организации давно наблюдают за выборами, имеют определенную репутацию и положительные отзывы на международной арене и внутри страны, отметил аналитик.

"Дело в принципе, а не в организации. Правительство не может запретить проводить мониторинг выборов без причины и без оснований, только потому что им не нравятся. Наличие наблюдателей на выборах – одна из характеристик демократических и справедливых выборов. Не существует полудемократических полусправедливых и полупрозрачных выборов", – сказал Тархнишвили.

Отзыв статуса НПО, препятствующему проведению выборов, указывает на то, что наложения санкций опасается Бидзина Иванишвили, который беспокоится о своем благосостоянии. Но возвращение возможности проведения мониторинга выборов не окажет влияние на международное сообщество и его позиции – не прибегать к санкциям после выборов, так как грузинские власти сделали слишком много нарушений, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"Грузинская мечта" пытается дойти до выборов без больших потерь. Санкции рано или поздно введут. "Грузинская мечта" понимает, что проигрывает выборы и может использовать для торговли вопрос передачи власти мирным путем: Иванишвили может отказаться передавать власть в обмен на отказ от санкций. Самое главное для него, чтобы его богатство осталось нетронутым. Его совершенно не интересует Грузия, не интересует ее внешняя политика. Беспокоит только, чтобы не нанесли никакого урона его благополучию", – сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, ситуация зависит от результатов выборов и мониторинга их проведения. В случае победы "Грузинской мечты" и если не будут выявлены серьезные нарушения, то международное сообщество сочтет, что политику партии поддерживает население, которой не нужна евроинтеграция.

"Если "Грузинская мечта" победит на выборах, в любом случае, безвизовый режим будет приостановлен, заморозят и дальнейший процесс евроинтеграции страны, начало переговоров по вступлению в Евросоюз. Евросоюз не доверяет "Грузинской мечте", – сказал аналитик.

Однако в случае победы оппозиции и мирной передачи ей власти, возможно санкции не введут. Они могут коснуться тех, кто участвовал в разгоне акций протеста, так как оппозиция, придя к власти проведет расследование и выявит виновных, сказал Гоголашвили.

"Международная прозрачность – Грузия" 8 октября призвала министра внутренних дел изменить приказ о создании территориальных групп для обеспечения безопасной обстановки в день выборов, также призвали упразднить участие в этом директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили, также как и полицейским силам принимать действия против собравшихся избирателей возле избирательных участков.

"Аналогичные акты были изданы министром внутренних дел во время предыдущих всеобщих выборов. Однако на этот раз новшеством является то, что, в отличие от 2016 и 2020 годов, в состав территориальных групп входит не руководитель соответствующего территориального подразделения Департамента специального назначения министерства, как раньше, а представитель, назначенный главой департамента. Пост главы упомянутого ведомства занимает Звиад Харазишвили, попавший под санкции казначейского департамента США за серьезные нарушения прав человека и известный своей жестокостью по отношению к политическим оппонентам и участникам акций протеста", – говорится в сообщении НПО, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

НПО обратило внимание, что после этого Харазишвили не отстранили от поста, а возложили функцию надзора над процессами, сопровождающих выборы.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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