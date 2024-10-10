Жители Анапского района добились реакции прокуратуры на жалобы из-за свалки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предприятие по вывозу отходов организовало в Анапском районе площадку для мусора, токсины от которого попадают в почву. Прокуратура потребовала устранить нарушения и предписала возбудить административные дела, отчиталось ведомство в ответ на жалобу от местных жителей. Те статьи, по которым прокуратура потребовала возбудить дела, предполагают штрафы, их размеры вряд ли повлияют на предприятие, считает юрист.

Как информировал "Кавказский узел", 12 сентября жители перекрыли дорогу в анапском хуторе Воскресенский, чтобы мусоровозы не проехали на полигон. Активисты заявили, что устали от незаконной свалки. Они заявили, что жаловались в различные инстанции, но проблема не решается. Участников акции разогнала полиция.

Активистка Валентина рассказала, что 9 октября в ответ на коллективное заявление от местных жителей ей пришел ответ из Анапской межрайонной прокуратуры. Ведомство отметило, что в территориальной схеме отсутствует информация о мусорных полигонах на территории хуторов Воскресенский, Красный Анапского района. Проверка установила, что на земельном участке с кадастровым номером 23:37:0010001:1307 расположен объект с разрешенным использованием "Склады" – речь идет об ангаре, где размещены отходы.

Сотрудники прокуратуры установили, что на этой территории находится перегрузочная станция оператора по вывозу твердых коммунальных отходов ООО "Чистый город", который оказывает региональному оператору ООО "Экотехпром" услуги, по транспортированию отходов. Отходы накапливаются на открытой площадке в навалах. Эта площадка частично имеет твердое покрытие, частично такое покрытие отсутствует, в результате чего влага, выделяемая отходами, попадает на почву, отметило ведомство.

"С учетом выявленных нарушений, межрайонной прокуратурой в отношении ООО "Чистый город" вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 6.35 и части 1 статьи 8.2 KoAП РФ, которые направлены на рассмотрение в уполномоченные органы. Кроме того, выявленные нарушения послужили основанием для внесения 10.09.2024 директору ООО "Чистый город" представления об устранении и нарушений", – сказано в ответе прокуратуры.

В статье 6.35 КоАП РФ говорится о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, а в статье 8.2 КоАП РФ – о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Юрий Восканьянц.

Санкции статей предусматривают штрафы на юрлиц от 30 000 до 250 000 тысяч рублей либо приостановление деятельности на 90 суток, отметил он.

Юрист заявил, что при таком наказании ООО "Чистый город" вряд ли прекратит несанкционированный завоз мусора. Восканьянц, как и жители Анапского района, считает, что только полный запрет на завоз мусора на указанные участки может исправить ситуацию. При этом иск об этом должны подавать не жители, а прокуратура, в задачи которой входит надзор за соблюдением законов и прав граждан.

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