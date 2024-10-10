Защита обжалует приговор Улькер Гашимовой

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Приговор уроженке Махачкалы Улькер Гашимовой будет обжалован, когда защита получит мотивировочную часть документа, активистка не признает себя виновной, сообщил ее адвокат. Жених Гашимовой сообщил, что не получает о нее писем.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября военный суд в Ростове-на-Дону приговорил активистку из Дербента Улькер Гашимову к четырем годам и шести месяцам колонии, признав ее виновной в призывах к терроризму и экстремизму.

Весной 2023 года задержали 23-летнюю активистку из Дербента Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Ее жених сообщил, что девушка планировала просить политическое убежище в Нидерландах. После двух административных арестов в Подмосковье Гашимова была отправлена в Дагестан и помещена в СИЗО, после чего отказалась от адвоката и решила защищать себя самостоятельно. 16 апреля ее дело дошло до суда, но процесс затянулся из-за смены судьи, рассмотрение дела пришлось начать заново. Гашимова, переведенная с началом процесса в ростовский СИЗО, жаловалась на давление следователя.

Защита пока не получила полный текст приговора Гашимовой, поэтому ключевые доводы апелляционной жалобы пока не определены, но приговор будет обжалован, сообщил «Кавказскому узлу» ее адвокат Никита Буклов.

«Выводы суда пока непонятны, потому что описательно-мотивировочная часть приговора еще не готова, была оглашена только резолютивная», - рассказал он.

По словам защитника, Гашимова давала показания во время процесса, но не признала вины. «Ее позиция осталась неизменной», - отметил адвокат.

Жалоб на новые случаи притеснений или ухудшение состояния здоровья у Гашимовой, по информации Буклова, не было. «Свидания с родными ей давали», - добавил он.

Жених Улькер Гашимовой, Антон Коломицын, живущий в Нидерландах, сообщил «Кавказскому узлу», что в последние месяцы не получал от нее писем.

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