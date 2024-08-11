Адвокат и жених Гашимовой рассказали про условия ее содержания в СИЗО

11 августа 2024, 00:56

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На суде по делу уроженки Махачкалы Улькер Гашимовой проводится исследование доказательств по делу, процесс затянулся из-за смены судьи, рассмотрение дела пришлось начать заново, рассказал адвокат Никита Буклов. По его словам, Гашимова не жалуется на условия пребывания в СИЗО. Отсутствие жалоб подтвердил и жених Гашимовой Антон Коломицын.

Как информировал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что силовики задержали 23-летнюю активистку из Дербента Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Ее жених сообщил, что девушка планировала просить политическое убежище в Нидерландах. После двух административных арестов в Подмосковье Гашимова была отправлена в Дагестан, с тех пор она находится в махачкалинском СИЗО. 5 июля стало известно, что Гашимова отказалась от адвоката и решила защищать себя самостоятельно. 16 апреля ее дело дошло до суда. 28 апреля Гашимова пожаловалась на давление следователя.

В настоящее время в судебных заседаниях по делу жительницы Махачкалы Улькер Гашимовой в Южном окружном военном суде идет представление доказательств сторонами, рассказал 10 августа корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Никита Буклов, защищающий интересы активистки, обвиняемой по статье 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

По его словам, на последнем заседании, которое было 2 августа, сторона обвинения закончила исследование письменных материалов уголовного дела, а свидетели были допрошены ранее. На следующем заседании, которое состоится 16 августа, запланировано предоставление доказательств стороной защиты. "Затем Улькер, если захочет, будет давать показания", - отметил адвокат.

Он также рассказал, что процесс затянулся из-за того, что Гашимовой по неизвестной причине сменился судья и рассмотрение уголовного дела пришлось начинать заново.

Коснувшись вопроса о возможных жалобах со стороны своей подзащитной на давление или дискриминацию, Буклов подчеркнул, что он таких жалоб не слышал. «Я довольно давно работаю с СИЗО-1 Ростова-на-Дону и знаю, что "беспредела" там нет – физическое насилие не практикуют, посылки и почта до подследственных и подсудимых доходят. Курортных условий нет, но они (условия) по меркам пенитенциарных учреждений - нормальные», - заявил он.

Говоря о жалобе матери Гашимовой на то, что не пропустили ее посылку, Буклов отметил, что причина этого непропуска была в том, что в местах лишения свободы "есть определенные правила – туда не могут пропускать все вещи и все продовольствие, отправляемое извне". "Часть продуктов находится под запретом как скоропортящиеся, а другие - как потенциально опасные. Мама Улькер отправила то, что она посчитала нужным, а не то, что входит в перечень разрешенных к передаче вещей. Я специально поговорил с Улькер на эту тему и объяснил ситуацию", - заключил он.

Жених Гашимовой Антон Коломицын рассказал «Кавказскому узлу», что, судя по полученным им письмам, особых проблем в СИЗО у его невесты не было. «У неё всё по состоянию на 19 июля было более-менее, только болели зубы. Суды переносят, говорит, что чувствуется, что не клеится у них ничего», - отметил Коломицын.

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