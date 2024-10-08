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19:38, 8 октября 2024

Улькер Гашимова осуждена по делу о призывах к терроризму и экстремизму

Улькер Гашимова. Фото: https://daptar.ru/2023/05/12/mne-nadoelo-skotskoe-otnoshenie-dagestanka-ulker-gashimova-arestovana-v-moskva/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону признал активистку из Дербента Улькер Гашимову виновной в призывах к терроризму и экстремизму и приговорил ее к четырем годам и шести месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая 2023 года стало известно, что силовики задержали 23-летнюю активистку из Дербента Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Ее жених сообщил, что девушка планировала просить политическое убежище в Нидерландах. После двух административных арестов в Подмосковье Гашимова была отправлена в Дагестан, с тех пор она находится в махачкалинском СИЗО. 5 июля стало известно, что Гашимова отказалась от адвоката и решила защищать себя самостоятельно. 16 апреля ее дело дошло до суда, но в июле стало известно, что процесс затянулся из-за смены судьи, рассмотрение дела пришлось начать заново. 28 апреля Гашимова пожаловалась на давление следователя

Южный окружной военный суд признал 25-летнюю Улькер Гашимову виновной по статьям об призывах к терроризму и экстремизму и приговорил её к четырем годам и шести  месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил сегодня проект "Поддержка политзеков. Мемориал" со ссылкой на ее адвоката.

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Автор: "Кавказский узел"

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