Защита обжаловала продление ареста активиста Рамиля Бабаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский апелляционный суд принял в производство жалобу на продление срока предварительного заключения активиста Института демократических инициатив (ИДИ) Рамиля Бабаева. Защита просит суд освободить активиста из-под стражи. На арест Бабаева также подана жалоба в ЕСПЧ.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября суд в Баку продлил до 6 января 2025 года срок содержания под стражей сотрудника Института демократических инициатив Рамиля Бабаева, задержанного во время обыска в офисе Toplum TV. Защита указала на отсутствие оснований для продления ареста.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Сотрудник Института демократических инициатив Рамиль Бабаев заподозрен в контрабанде. 3 октября суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли еще на три месяца, несмотря на проблемы со здоровьем. На такой же срок были оставлены под стражей Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов и Али Зейналов.

Продление ареста Бабаева обжаловано в апелляционном суде, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Гюнай Исмайлова.

По ее словам, апелляционная жалоба была представлена уже 5 октября.

«Вчера, 8 октября нас уведомили, что рассмотрение жалобы состоится в БАС 10 октября в 14.00 под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли», - отметила адвокат.

По ее словам, защита просит апелляционный суд отменить решение о продлении заключения и изменить арест на другую меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

«Во-первых, нет материальных оснований для привлечения Бабаева к уголовной ответственности по обвинению в «контрабанде иностранной валюты». Он не был пойман с поличным на границе. Обвинение против него построено на субъективных предположениях следствия о его неких связях с другими фигурантами этого дела. С другой стороны, нет и процессуальных основ для содержания молодого человека под стражей. Он впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее у него не было вызовов на следствие, от которых он уклонялся бы.

Кроме того, инкриминируемая Бабаеву статья не относится к категории тяжких или особо тяжких преступлений против личности или государства, и с этой точки зрения содержание его под стражей лишено оснований», - сказала адвокат.

По ее словам, защита уже обратилась в ЕСПЧ с жалобой на арест Бабаева.

«Мы ставим вопросы нарушения прав Бабаева по ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека. Он считает, что его преследуют из-за медийной деятельности Toplum TV и официальное обвинение в контрабанде лишь преследует цели завуалировать истинные намерения ареста фигурантов дела», - отметила Исмайлова.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

На вопрос, если ли условия для истребования срочности рассмотрения дела Бабаева юрист ответила, что у защиты таких оснований нет. Как пояснила адвокат, ЕСПЧ может в ускоренном порядке рассмотреть дело если к делу в качестве третьей стороны подключатся международные организации. Или же, ЕСПС по своему усмотрению, может ускоренно рассмотреть дела, если сочтет, что в отношении Бабаева есть признаки нарушения статьи 18 Европейской конвенции.

По словам адвоката, в настоящее время у Бабаева нет жалоб на условия содержания и отсутствие медицинской помощи.

«Я к защите была привлечена позднее.(Исмайлова присоединилась к защите в конце апреля в связи с тем, что первый адвокат Айша Абдель Гадир уехала работать в ЕСПЧ). Возможно, в начале следствия, у Бабаева были проблемы со здоровьем, вызванные с плохим обращением при задержании. Но в настоящее время, у него нет жалоб на проблемы со здоровьем, самочувствие у него нормальное. Главное его требование – это прекращение необоснованного уголовного преследования», - сказала адвокат.

Она отметила, что молодой человек холост. Родители Бабаева находятся в Хачмазе (районный центр на севере Азербайджана - прим. "Кавказский узел), в Баку проживает его брат, рассказала адвокат. «Брат Рамиля Бабаева проживает в Баку. Он регулярно встречается с ним в СИЗО. Причем свидания им предоставляют с глазу на глаз, то есть не через стеклянную перегородку», - отметила она.

Сотрудник БАС подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что жалоба Бабаева будет рассматриваться 10 октября.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Сокоординатор союза «За свободу политзаключенным Азербайджана» Эльшан Гасанов убежден, что Бабаева преследуют по надуманному обвинению.

«Контрабанда иностранной валюты» стала популярной статьей, по которой в Азербайджане за последний год были арестованы полтора десятка журналистов и активистов. При этом никто из них не был задержан с поличным на границе. Но общая черта в этих делах в том, что арестованные были задействованы в проектах, поддерживаемых Западными донорами. Официальная пропаганда при этом не скрывает, что журналистов и активистов преследуют именно за «незаконное получение грантов». Но в демократических государствах предоставление финансовой помощи медиа и гражданскому обществу является нормальным явлением. Поэтому арестованных по обвинениям в контрабанде журналисты и активисты – однозначно политзаключенные», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, 4 октября Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил продление ареста 11 журналистов в Азербайджане и призвал власти страны освободить их в преддверии климатической конференции COP29.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.