Срок ареста Рамиля Бабаева продлен на три месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил до 6 января 2025 года срок содержания под стражей сотрудника Института демократических инициатив Рамиля Бабаева, задержанного во время обыска в офисе Toplum TV. Защита указала на отсутствие оснований для продления ареста.

Как информировал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Сотрудник Института демократических инициатив Рамиль Бабаев заподозрен в контрабанде. 3 октября суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли еще на три месяца, несмотря на проблемы со здоровьем. На такой же срок были оставлены под стражей Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов и Али Зейналов.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

4 октября в Хатаинском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства и представления следственного органа и прокуратуры о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении Рамиля Бабаева еще на три месяца, сообщила его адвокат Гюнай Исмайлова.

"Продление ареста было обосновано тем, что еще не все следственные действия завершены. Мы, сторона защиты в свою очередь указала на отсутствие процессуальных оснований для содержания Бабаева под стражей. Он впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее у него не было вызовов на следствие, от которых он уклонялся бы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие не имеет оснований для содержания Бабаева под стражей

Вменяемая Бабаеву статья не относится к категории тяжких или особо тяжких преступлений против личности или государства, продолжила адвокат. "И материальных оснований для заключения Бабаева под стражу нет. Так как не были предоставлены обоснованные и достоверные доказательства, совершения им деяний, предусмотренных статьей о контрабанде. К сожалению, суд не учел доводов защиты и продлил срок ареста Бабаева еще на три месяца – до 6 января 2025 года", – отметила Гюнай Исмайлова.

Защита не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию, отметила она.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении срока ареста Рамиля Бабаева.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

Напомним, 4 октября Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил продление ареста 11 журналистов в Азербайджане и призвал власти страны освободить их в преддверии климатической конференции COP29.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.