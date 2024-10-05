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10:06, 5 октября 2024

Срок ареста Рамиля Бабаева продлен на три месяца

Рамиль Бабаев. Скриншот фото Turan https://turan.az/ru/politika/zashhita-xodataistvovala-o-perevode-ramilia-babaeva-pod-domasnii-arest-778547

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил до 6 января 2025 года срок содержания под стражей сотрудника Института демократических инициатив Рамиля Бабаева, задержанного во время обыска в офисе Toplum TV. Защита указала на отсутствие оснований для продления ареста.

Как информировал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Сотрудник Института демократических инициатив Рамиль Бабаев заподозрен в контрабанде. 3 октября суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли еще на три месяца, несмотря на проблемы со здоровьем. На такой же срок были оставлены под стражей Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов и Али Зейналов.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

4 октября в Хатаинском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства и представления следственного органа и прокуратуры о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении Рамиля Бабаева еще на три месяца, сообщила его адвокат Гюнай Исмайлова.

"Продление ареста было обосновано тем, что еще не все следственные действия завершены. Мы, сторона защиты в свою очередь указала на отсутствие процессуальных оснований для содержания Бабаева под стражей. Он впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее у него не было вызовов на следствие, от которых он уклонялся бы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие не имеет оснований для содержания Бабаева под стражей

Вменяемая Бабаеву статья не относится к категории тяжких или особо тяжких преступлений против личности или государства, продолжила адвокат. "И материальных оснований для заключения Бабаева под стражу нет. Так как не были предоставлены обоснованные и достоверные доказательства, совершения им деяний, предусмотренных статьей о контрабанде. К сожалению, суд не учел доводов защиты и продлил срок ареста Бабаева еще на три месяца – до 6 января 2025 года", – отметила Гюнай Исмайлова.

Защита не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию, отметила она.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении срока ареста Рамиля Бабаева.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

Напомним, 4 октября Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил продление ареста 11 журналистов в Азербайджане и призвал власти страны освободить их в преддверии климатической конференции COP29.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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