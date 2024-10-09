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04:45, 9 октября 2024

Приговор Дмитрию Новикову оставлен в силе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Пятигорске отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему сочинскому судье Дмитрию Новикову, адвокат намерены обратиться в кассационную инстанцию.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по делу о покушении на посредничество при передаче взятки. На допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу. 22 мая суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы, защита намерена обжаловать приговор. Все адвокаты и сам осужденный готовят свои апелляции, сообщил его сын и адвокат Роман Новиков. Суровый приговор Новикову стал неожиданностью, отметила адвокат Наталья Гольцева.

Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 Уголовного кодекса России), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 Уголовного кодекса России) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 Уголовного кодекса России). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке"

7 октября апелляционная инстанция Ставропольского краевого суда города Пятигорска оставила обвинительный приговор бывшему сочинскому судье и адвокату Дмитрию Новикову в силу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его сын Роман Новиков.

Новиков намерен вместе с другими защитниками обжаловать приговор в кассационной инстанции. Также жалобу намерен подать сам Дмитрий Новиков.

"Мой отец ни в чем не виноват, его оговорили <...> На оговоре [гражданина] построено все обвинение и приговор", - отметил Роман Новиков.

"На основании пункта "б" части 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания Новикова под стражей в период с 05.06.2021 года по день вступления настоящего приговора в законную силу включительно зачтут в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима", - также рассказал Новиков. Он подсчитал, что отцу с учетом всех уже отбытых дней осталось находиться в заключении еще полтора года.

Дмитрий Новиков, по словам его адвокатов, участвовал в суде по конференцсвязи из СИЗО Пятигорска, где он в настоящее время находится.

Ранее участвовавшая в деле Новикова, но отстраненная судом адвокат Анна Половинская считает, что ключевым для его осуждения стали действия гражданина, который фактически оговорил бывшего судью по просьбе силовиков. По словам Половинской, гражданин обратился к Новикову через нее в то время, когда они вместе работали в одной адвокатской конторе. Он обвинялся в хулиганстве, ему было назначено наказание в виде года лишения свободы по одному обвинению и трех лет - по другому. По совокупности преступлений путем частичного сложения ему было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Анна Половинкина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, по информации опрошенных в ходе судебного следствия свидетелей, упомянутый гражданин оказал содействие силовикам в отношении Новикова в провокации взятки.

При этом, несмотря на то, что упомянутый гражданин пошел на сделку с силовиками, его все равно осудили по делу о хулиганстве.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня Европейский суд по правам человека постановил выплатить Новикову компенсацию в 9750 евро, признав необоснованным его длительное содержание под стражей и использованием металлической клетки в зале суда.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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