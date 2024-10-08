Жители Морозовска назвали нерешенной проблему с мусорным полигоном

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Мусорный полигон в Морозовске продолжает гореть, едкий дым идет прямо на город, пожаловались местные жители. Администрация города, Роспотребнадзор и Росприроднадзор должны принять меры для решения проблемы, подчеркнул эколог.

Как писал "Кавказский узел", глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад об итогах проверки обращения жителей Морозовска, которые пожаловались на дым от горящего мусорного полигона и бездействие местных властей.

Жительница Морозовска Анастасия Котова рассказала, что в городе все еще дымит мусорный полигон, особенно сильно по ночам.

"От запаха гари мучают головные боли, и этим все сказано. Страшно дышать этой отравой, деток жалко, болеть не хочется", - сказала она "Кавказскому узлу".

Она ожидает быстрой реакции после того, как на проблему обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Мы очень ждем быстрых и эффективных действий от властей города. На проблему отреагировал Бастрыкин, и это уже должно дать такой хороший толчок для руководства. Очень хочется верить, что проблема в скором времени будет решена" , - отметила она.

Уроженец Морозовска Александр беспокоится о здоровье своих родителей.

"В городе Морозовске живут мои родители, около четвертой школы, рядом с которой находится полигон. У мамы начинается сильный кашель, если находилась какое-то время в огороде. Я бываю в Морозовске раз в месяц. Меня эта ситуация с полигоном очень пугает, что у мамы может быть астма, а не просто кашель", - рассказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, идеальным решением проблемы было бы закрыть полигон. "Я за то, чтобы они вообще уехали оттуда, но они не хотят. Было бы хорошо закрыть его навсегда и найти другое место, подальше от города. А то сейчас он рядом со школой, это же надо было так постараться, чтобы не найти другого места, где бы не было школ и жилых домов рядом", - отметил он.

Мусорный полигон Морозовска всегда то горел, то дымил, рассказывает жительница города Кристина Бурова. "Каждый год в конце лета полигон начинает гореть и дымит, пока не начинаются дожди. Я вот не помню, чтобы пожарные решали проблему, вся надежда на дожди. Может, несколько машин и выезжает, но этого недостаточно, чтобы потушить пожар и дым", - пожаловалась она "Кавказскому узлу".

В настоящее время полигон продолжает дымить, отмечает она. "Прямо видно, как оттуда поднимается черный дым, а из-за ветра все попадает к нам в самый центр города. Все жители дышат этим дымом, никто не беспокоится о нашем здоровье. Вышел на улицу, немножко подышал воздухом, и сразу начинается кашель. Уже замечаем даже, что начинаются головные боли. Кто должен за это нести ответственность?" - спрашивает она.

Администрация города, Роспотребнадзор и Росприроднадзор должны принять меры для решения проблемы, но не всегда это делают, говорит эколог Андрей Фокин.

"Есть определенный пробел. Муниципальные органы должны заботиться о благоприятной окружающей среде, как и Роспотребнадзор и Росприроднадзор, а прокуратора должна следить, чтобы все это исполнялось. Но в случае с мусорными полигонами это не работает. Если полигон горит, то его немедленно надо тушить, жестко и в срочном порядке. Если не пускают МЧС, то надо пилить забор, поскольку вред, который наносит полигон почвам – это одно дело, но когда это низкотемпературное горение, то там помимо тех вредных соединений, которые в мусоре присутствуют, появляются еще и новые соединения, которых не было до горения. Вот все они распространяются в атмосфере, оседают в почве и в итоге попадают в пищевую продукцию. Но каждое ведомство не видит ничего опасного в этом, и никто не думает о здоровье населения", - сказал он "Кавказскому узлу".

После начала пожара и появления едкого дыма муниципалитет и Роспотребнадзор должны обеспокоиться уровнем загрязнения воздуха, уверен он.

"Муниципалитет, на территории которого находится свалка, должен как минимум обратиться в Роспотребнадзор с просьбой выяснить степень вреда, наносимого жителям. Могут обратиться к собственникам свалки, если это частный полигон, и потребовать потушить. У нас был случай, когда горел полигон, и в МЧС нам ответили, что там "контролируемое горение", поэтому мы выезжать тушить его не обязаны. Кроме этого мусорные полигоны в основном являются частными, и часто пожарных туда просто не пускают", - рассказал он.

По его словам, для многих мусорных полигонов возгорание даже выгодно. "У каждого мусорного полигона по паспорту есть предел накопления отходов. Они как правило работают с превышением разрешенного объёма, поэтому часто просто жгут его, чтобы уменьшить количество мусора. Законодательно до них не докопаться, хотя прокуратура может оштрафовать их на 300 тысяч рублей, если пожар повторяется в течение года. Но эта сумма для них копейки, и полигоны продолжают гореть", - отметил он.

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