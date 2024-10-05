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16:52, 5 октября 2024

Жалобы на дым от мусорного полигона в Морозовске привлекли внимание Бастрыкина

Дым от мусорного полигона в Морозовске. Кадр видео из телеграм-канала "Привет-Ростов.ру" https://t.me/privet_rostov_ru/51900

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома затребовал доклад об итогах проверки обращения жителей Морозовска, которые пожаловались на дым от горящего мусорного полигона и бездействие местных властей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по итогам проверки обращения к нему жителей Ростовской области, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

В обращении, которое было опубликовано в СМИ, жители заявили о том, что "несколько дней подряд на окраине Морозовска тлеет мусорный полигон, что делает невозможным проживание", говорится в публикации на сайте ведомства.

"Горожане жалуются, что уполномоченными органами мер по исправлению ситуации не предпринимается. По данному факту следственными органами СУ СК России по Ростовской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщил Следком.

Об обращении жителя Морозовска сообщило 2 октября издание «Блокнот Ростов». Мужчина пожаловался на дым от пожара на мусорном полигоне, отметив, что ситуация продолжается уже третий день.

По словам местного жителя, "власти закрывают глаза на ситуацию". Он заявил также, что в той части города, куда идет дым, уже "нечем дышать", сообщило издание.

Видеообращение с жалобой на пожар на мусорном полигоне опубликовано также 4 октября в телеграм-канале издания "Привет-Ростов.ру". "Люди утверждают, что жить в условиях постоянного неприятного запаха становится невыносимо. Однако их жалобы остаются без внимания, и никто не предпринимает никаких действий для устранения проблемы. У жителей возникают головные боли и постоянная тошнота из-за токсичных выбросов в атмосферу", - говорится в аннотации к видео.

В кадре виден мужчина, стоящий в поле, на горизонте виден дым. В начале ролика мужчина представляется детским футбольным тренером из Морозовска Александром Дутовым. Он поясняет, что обращается с просьбой о помощи к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину.

Пожалуйста, уберите отсюда, от нас, мусорный полигон

"Это наш Морозовский мусорный полигон, который уже четыре дня, начиная с 30-го [сентября], сегодня четвертое октября 2024 года, травит морозовчан, - говорит мужчина, показывая на дым на горизонте. – Вот, вы можете видеть на видео: весь город, это город Морозовск, просто газовая камера".

Невозможно ни находиться дома, ни проводить тренировки с детьми, пожаловался Дутов. "Пять районов возят [мусор] сюда, на наш мусорный полигон, и утилизируют методом закапывания. […] Помогите нам, пожалуйста, уберите отсюда, от нас, мусорный полигон", - сказал мужчина на видео, добавив, что обращается в том числе в интересах своих воспитанников и трех собственных детей.

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Автор: "Кавказский узел"

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