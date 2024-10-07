Трое жителей Дагестана задержаны по делу об экстремизме

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Силовики задержали по подозрению в причастности к экстремистской организации троих жителей Дагестана, у них изъято большое количество религиозной литературы, сообщила полиция.

Задержаны трое жителей Дагестана по делу об организации и участии в экстремистской организации (статья 282.2 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По версии следствия, с 2018 по 2023 годы подозреваемые организовали деятельность запрещенной на территории Российской Федерации ячейки международного экстремистского объединения, "осуществляли антироссийскую и антиконституционную деятельность, пропагандируя среди населения Северного Кавказа идеологию данной организации, склоняли жителей к участию в деятельности указанной организации, воздействуя на их религиозные чувства, а также осуществляли вербовку лиц в экстремистскую ячейку".

Ведомство сообщило, что задержания одновременно проводились в Дагестане и Санкт-Петербурге, у подозреваемых изъято "большое количество запрещенной религиозной литературы". К сообщению приложено видео, на котором силовики заходят в помещения, требуя от присутствующих лечь на пол.

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд Дагестана отменил решение о продлении ареста Ларисе Бочиевой, обвиняемой в создании ячейки экстремистской организации.

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