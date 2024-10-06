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11:07, 6 октября 2024

Книжный фестиваль в Махачкале привлек внимание к проблеме с финансированием библиотек

Книги на XI-м книжном фестивале "Тарки-Тау" в Махачкале. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Книжный фестиваль "Тарки-Тау", который проходит с 4 по 6 октября в Махачкале, традиционно привлек внимание к проблемам в книгоиздании. Издание книг региональных авторов, особенно на национальных языках, требует поддержки от государства. Еще одной острой проблемой является нехватка финансирования, выделяемого библиотекам для пополнения книжного фонда, отметили организаторы фестиваля.

Как информировал "Кавказский узел", в Махачкале ежегодно проходит книжный фестиваль "Тарки Тау". Ранее его организаторы рассказали корреспонденту "Кавказского узла, что целью фестиваля является в том числе поддержка коммерчески невыгодного книгоиздания на национальных языках. Издатели также отметили, что с бумажными книгами теперь конкурируют цифровые, и что при этом продажи электронных изданий не приносят больших доходов.

XI-й книжный фестиваль "Тарки-Тау" в Махачкале. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"В Махачкале с 4 по 6 октября проходит XI-й Северо-Кавказский международный книжный фестиваль "Тарки-Тау – 2024". Организаторами фестиваля выступают Агентство информации и печати Дагестана, художественно-публицистический журнал "Дагестан". В качестве соорганизаторов – Ассоциация книжных фестивалей "Читающая Россия" и программа поддержки национальных литератур народов России.

По данным организаторов, в фестивале участвуют 60 издательств и книготорговых организаций, свою продукцию представили музеи, художественные галереи и частные образовательные школы. В рамках фестиваля проходят встречи с российскими писателями, литературоведами, актерами, художниками, передал корреспондент "Кавказского узла".

Член Союза писателей России Саид Ниналалов обратил внимание, что фестиваль "Тарки Тау" второй год подряд проходит на улице. По его мнению, этот формат способствует популяризации литературы среди жителей.

"Фестиваль "Тарки-Тау", который ранее проходил в здании Национальной библиотеки или в парке-музее "Россия – моя история", второй год вышел на улицу, к людям. И, естественно, что он привлекает внимание не только активно читающей публики, но и прогуливающихся по бульвару имени Сулеймана Стальского людей. И тут уже задача организаторов фестиваля этих людей заинтересовать, "зацепить" своими мероприятиями, а затем и увлечь книгой", – сказал Ниналалов корреспонденту "Кавказского узла".

По его оценке, открытие фестиваля посетило около 300 человек. "Фестиваль – возможность представить новые издания, новые книги, показать новых авторов. И, конечно, поговорить о проблемах книгоиздания. Для этого созывается совещание книгоиздателей "Перспективы развития книжной индустрии и вопросы комплектования библиотечного книжного фонда". Проблем много – найти интересного автора, разрекламировать его на всю страну, издать его книгу, и, самое сложное – продать её тираж", – отметил Ниналалов.

Писатель указал на проблему с отсутствием у библиотек средств для пополнения новыми, нужными читателям книгами. "Я собираю книги в рамках акции "Книги – в сельские библиотеки", и вижу, как светятся благодарностью глаза работниц библиотек, которым привожу старые книги, которые мне передают люди, которые собирали библиотеки, когда это было модно", – рассказал Саид Ниналалов.

XI-й книжный фестиваль "Тарки-Тау" в Махачкале. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"Издание книг региональных авторов, тем более, на родных языках, требует государственной поддержки, подчеркнул он.

"У публики интерес есть к книгам на национальных языках, старшему поколению интересны книги по истории, особенно времен Кавказской войны. В фестиваль "Тарки-Тау 2024" включена программа национальных литератур народов России. Это встречи с национальными авторами из других регионов, обсуждение особенностей национальной литературы. Этому посвящена лекция поэта и переводчика Максима Амелина из Москвы: "Современное состояние национальных литератур, особенности перевода поэзии и прозы с национальных языков на русский язык и другие языки народов России". Думаю, будут даны ответы на многие вопросы, связанные с перспективами развития национальной литературы", –  сказал Саид Ниналалов.

Сотрудница одного из издательств Мария отметила, что формат проведения книжного фестиваля на городской улице уникален. "Очень много людей, даже просто гуляющие приходят, интересуются книгами. Радует, что интерес к книжному формату чтения не упал, большой спрос на хорошую детскую литературу, интересуются историческими книгами", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Фестиваль проходит на улице Пушкина в Махачкале, вдоль приморского бульвара. 5 октября здесь было многолюдно, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы приехали из Санкт-Петербурга, гуляли по парку, решили посмотреть, что за книжный фестиваль. Очень понравилось, купили несколько книг по истории Кавказа и Дагестана", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" посетитель фестиваля Максим.

"Как узнали про книжную ярмарку, решили прийти посмотреть. Дети практически потеряли интерес к книгам, переходят на гаджеты. Поэтому хочу купить им красочные детские книги. Кое-что интересное присмотрела", – поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" махачкалинка Индира.

XI-й книжный фестиваль "Тарки-Тау" в Махачкале. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла""Я люблю читать, пришел посмотреть, какие есть новинки. Чтение "живой" книги не сравнить с электронным форматом. Есть интересные издания по истории России, Кавказа. Наверное, что-то приобрету", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Заур.

Интерес у посетителей фестиваля вызвал стенд издательства, где были выставлены книги Хаджи Мурада Доного, в частности, один из его последних трудов – "Шамиль", передал корреспондент "Кавказского узла".

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

"Кавказский узел" также писал, что 2 декабря 2022 года бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного заявил, что 30 ноября 2022 года силовики провели обыск в его доме и изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там.

3 декабря 2022 года в интернете было озвучено требование к силовикам вернуть Хаджи-Мураду Доного его научные материалы до 12.00 мск 4 декабря. По истечении этого ультиматума Доного рассказал, что материалы ему не вернули.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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