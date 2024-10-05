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14:53, 5 октября 2024

Военнослужащий из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Галиченко из Орловского района убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 560 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 559 бойцов из Ростовской области.

В военной операции погиб военнослужащий Виктор Галиченко из Красноармейского сельского поселения Орловского района, сообщила 28 сентября на своей странице во "Вконтакте" сельская администрация.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 560 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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