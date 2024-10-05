Медсестра в Нальчике заподозрена в крупном хищении лекарств

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Бывшая медсестра больницы в Нальчике подозревается в хищении лекарств на 8,5 миллиона рублей, сообщили следователи.

Бывшая сотрудница медучреждения в Нальчике подозревается в хищении препаратов на 8,5 миллиона рублей, дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщил представитель управления МВД по СКФО.

"Злоумышленница с января 2021 года по август 2023 года, используя служебное положение, внесла в отчетные документы заведомо ложные сведения о необходимости получения лекарственных препаратов, якобы выписанных врачами для больных. В последующем подозреваемая распорядилась похищенными лекарствами по своему усмотрению, причинив тем самым медучреждению ущерб в особо крупном размере", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

По данным полиции, речь идет о бывшей старшей медсестре республиканской больницы, которая несколько лет работала в этом учреждении. Следователи считают, что она похитила препараты и затем передала их знакомым, пишет "Интерфакс".

Часть 4 статьи 160 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что в 2023 году жительница Кабардино-Балкарии Олеся Шевченко, которой было отказано в льготном обеспечении лекарствами, обратилась к правозащитникам. В суд был подан иск с требованием обязать Минздрав обеспечить Шевченко лекарствами.

После этого с пациенткой встретилась одна из высокопоставленных сотрудниц Минздрава Кабардино-Балкарии и убедила Олесю Шевченко отозвать иск в обмен на обещание, что ее обеспечат лекарствами. Ситуации с нарушением прав больных происходят в Кабардино-Балкарии регулярно, заявили правозащитники.

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