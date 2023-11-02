Правозащитники описали практику нарушения прав больных в Кабардино-Балкарии

02 ноября 2023, 01:56

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Жительница Кабардино-Балкарии Олеся Шевченко, требовавшая от регионального Минздрава положенных по закону лекарств, отозвала свой иск в суд после встречи с чиновницей ведомства, которая очернила в ее глазах сотрудников правозащитной организации "Монитор пациента". Медицинские чиновники регулярно прибегают к давлению на пациентов, чтобы те отказывались от претензий, рассказал юрист организации.

Под давлением высокопоставленных чиновников Минздрава Кабардино-Балкарии жительница республики Олеся Шевченко, которая пыталась добиться через суд положенных ей по закону лекарств, отозвала свой иск, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации "Монитор пациента" в республике.

По словам правозащитника, девушка, которой было отказано в льготном обеспечении лекарствами, обратилась в организацию и "Монитор пациента" инициировал в ее интересах судебный процесс. «Врачебная комиссия написала в своем заключении, что ей показана противовирусная терапия, не конкретизируя, что конкретно нужно, на том основании, что надо будет выбирать из имеющегося. Хотя по закону они должны подобрать препарат, обеспечивающий наилучший эффект и немедленно его выдать», - рассказал он.

Когда жалобы, отклоненные на досудебном этапе, поступили в суд, Шевченко сообщила правозащитникам, что лично встречалась с одной из высокопоставленных сотрудник Минздрава Кабардино-Балкарии. В разговоре с пациенткой чиновница дискредитировала правозащитников, заявив, что юрист "Монитора пациента" может использовать выданную ею доверенность на представление интересов в суде для противозаконных действий без ее ведома в своих корыстных интересах.

"Вопрос, какой интерес имеют чиновники Минздрава, которые не обеспечивают больных лекарствами согласно закону, к тому же получают за эту "работу" зарплату, сформированную из наших с вами налогов. Такие истории за 6 лет работы "Монитора" были много раз, в основном в Дагестане. Итог один: пациент не получает лекарства. Он отзывает иск/жалобу под давлением врачей или чиновников, ему могут пару раз дать препараты, чтобы обнадежить, а потом перестают. Капкан захлопнулся, больной в ловушке. И к нам он снова тоже не придет, потому что чувствует свою вину", - говорится в сообщении Telegram-канала "Монитор пациента" от 29 октября. Правозащитники попросили своих заявителей не поддаваться на манипуляции медицинских чиновников и не отзывать поданные жалобы и иски.

Представитель ведомства убедила Олесю Шевченко отозвать иск в обмен на обещание, что ее обеспечат лекарствами. «И какое-то время ее точно обеспечивали, как обстоят дела сейчас, не знаю», - добавил сотрудник организации.

По его словам, подобные ситуации происходят в Кабардино-Балкарии достаточно регулярно: в последние два-три года у "Монитора пациента" было как минимум четыре подобных дела в республике. В одном случае юрист лично ходил на прием к той же чиновнице с женщиной, у которой был ребенок-инвалид и ему не выдавали необходимые лекарства.

«Минздрав отказывался обеспечивать больных лекарствами, ссылаясь на отсутствие финансирования. У нас была оживленная дискуссия. Я довел до сведения чиновницы информацию о нарушениях, она обещала исправить все это, даже дала личный номер телефона: "если что, звоните, решим". Я ответил, что они должны решать по закону и без моего звонка», - подчеркнул представитель «Монитора пациента».

Еще в одном случае пациентку с диабетом, которая также обратилась в «Монитор пациента» за помощью и чей иск уже был в суде, вызвала главврач нальчикской поликлиники и уговорила отозвать иск. «Но в итоге Минздрав не выполнил обещания, и она сейчас с ними переписывается по этому поводу» - отметил юрист.

Еще в одном случае главврач поликлиники отправила пациентке, требовавшей положенного ей лекарственного обеспечения, пакет лекарств и медицинских изделий, также убедив женщину отозвать иск. «Некоторое время ее

обеспечивали, дальнейшем не знаю», - рассказал сотрудник «Монитора пациента».

В четвертом случае, по его словам, мать ребенка с эпилепсией, также подавшая иск при поддержке «Монитора пациента» под угрозами и давлением была доведена до слез в поликлинике. «Суд встал на нашу сторону, вынудив Минздрав обеспечивать ее сына лекарствами, поскольку за исполнением постановлений следит служба судебных приставов», - заключил правозащитник.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский охарактеризовал ситуации с давлением на пациентов в Кабардино-Балкарии как "ненормальные". "Речь идет о нарушении прав, которое карается по статье 293 УК (Халатность). Должностные лица, отвечающие за льготное лекарственное обеспечение, должны отвечать по этой статье, но это не применяется», - заявил он «Кавказскому узлу».

Вместе с тем Саверский отметил, что судебный путь урегулирования претензий также не всегда помогает пациентам решить проблему, поскольку процессы могут затягиваться. «Бывает, что дело доходит до Верховного суда, выигрывается там, а пациент к этому моменту уже умер», - пояснил он.

Если региональные чиновники не выполняют уже принятое решение суда, следует обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, требуя возбуждения уголовного дела по той же статье о халатности, «чтобы в следующий

раз деньги на лекарства нашлись», добавил Саверский.

«Кавказский узел» направил официальный запрос в министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии, ответа пока не получено.

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