Активисты указали на малое число женщин в выборном списке "Грузинской мечты"

02 октября 2024, 17:59

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После отмены квот для женщин в партийных списках правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» выдвинула очень мало кандидатов-женщин на парламентских выборах.

Как писал"Кавказский узел", 5 апреля парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые предполагали отмену поддержки женщин на выборах. Документ был направлен на подпись президенту страны. Саломе Зурабишвили объяснила решение наложить вето на поправки в Избирательный кодекс об отмене поддержки женщин на выборах тем, что законопроект противоречит евроатлантическому курсу страны, но парламент 15 мая преодолел его.

Согласно действовавшему закону, при проведении парламентских выборов до 2028 года при формировании партийных списков (выборов по пропорциональной системе) в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть представлена как минимум одна женщина. При формировании партийных списков на выборах с 2032 года кандидатом в депутаты должна быть представлена одна женщина в каждой тройке партийного списка.

В партийных списках кандидатов в депутаты числится «катастрофически маленькое» количество кандидатов из числа этнических меньшинств, заявила сегодня неправительственная организация «Центр социальной справедливости»

"Эта реальность противоречит логике демократического государства, которая обязывает политическую систему способствовать справедливому представительству различных социальных групп, распределению власти и подлинному участию. В нынешней конституционной политической и системе Грузии не существует особых позитивных механизмов, которые бы обеспечивали адекватное политическое представительство и участие женщин и этнических меньшинств», - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, в стране нет законодательства, обеспечивающего участие представителей этнических меньшинств в законодательных и представительских органах.

На конституциональном уровне не существует консультативных органов, способствующих принятию решений с учетом нужд и перспектив этнических меньшинств. В текущей политической ситуации, при дефиците безопасной, справедливой и плюралистической среды, представителям «не доминантных и не привилегированных социальных групп сложнее оказывать влияние и достойное обеспечение репрезентации». Подобная политика приводит к отчуждению социальных групп от политических процессов и значительно препятствует процессу социальной интеграции.

"Грузинская мечта" и другие основные участники выборов не представили в первой двадцатке кандидатов в депутаты представителей этнических меньшинств, только оппозиционная "Коалиция за перемены" (партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия", "Активисты за будущее") выдвинула одного кандидата. Правящая партия, в отличие от оппозиционных партий, представила двух кандидатов из этнических меньшинств среди первых 60 человек, баллотирующихся на выборах.

"Этнические меньшинства составляют 13,2% населения Грузии. За последние десять лет тысячи молодых людей из этнических меньшинств получили образование в грузинских университетах, и многие из них активно участвуют в гражданской активности. Несмотря на это, из-за игнорирования политическими партиями регионов проживания этнических меньшинств и неинклюзивной среды, установленной во внутренних механизмах партий, представители этнических меньшинств не получают возможности участвовать в активной политике", - указывает НПО.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

В регионах компактного проживания этнических меньшинств предпочтение отдается местным олигархам и лидерам кланов, формально представляющих группы населения, так как посредством их собирают голоса местного населения.

"Центр социальной справедливости» отмечает, что в первой двадцатке партийного списка «Грузинской мечты» баллотируется пять женщин, что ниже количества кандидатов в депутаты от оппозиционных партий. На парламентских выборах в 2020 "Грузинская мечта" выдвинула кандидатами 15 женщин среди первых 60 кандидатов, на текущих парламентских выборах их количество сократилось до восьми.

"Женщины составляют 52,26% населения страны, недостаточное представительство женщин в партийных списках главного законодательного органа страны противоречит представительному характеру демократической системы и указывает на структурные барьеры, которые мешают женщинам полноценно участвовать в политике", - говорится в сообщении НПО.

НПО обращает внимание, что после отмены гендерных квот женщинам будет тяжело добиться справедливого признания и набрать силу при явном доминировании капиталов и олигархии внутри партий.

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