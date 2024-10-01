Опубликовано видео задержания мэра Избербаша

01 октября 2024, 16:38

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Силовики ворвались в квартиру к мэру Избербаша Магомеду Исакову, который подозревается в получении взятки от застройщика, и повалили его на пол, следует из видео задержания. Пользователи Telegram указали, что в бытность Исакова мэром в городе стало жить "невыносимо", местные жители несколько лет требовали решить проблемы с водоснабжением.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали мэра Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого по делу о передаче в частную собственность земельных участков за взятку в 3,9 миллиона рублей, сообщили источники.

Видео задержания Магомеда Исакова опубликовало сегодня Главное управление МВД по СКФО. Как следует из видеозаписи, силовики, в том числе представители ФСБ, пришли в квартиру, где находился Исаков. После того, как он открыл дверь, несколько человек повалили его на пол и ворвались в квартиру. При этом лицо чиновника на видео размыто. Далее показаны кадры, на которых он, сидя в наручниках за столом в квартире, подписывает документы. После этого силовики вывели его из дома и посадили в машину, доставив в здание управления Следкома России по Дагестану.

Задержание было проведено сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно с представителями 10 отдела Управления "К" Службы экономической безопасности Центра специального назначения ФСБ России.

"Следователями в рамках ранее возбужденного уголовного дела установлено, что в 2019 году чиновник получил от застройщика крупную сумму денег за невоспрепятствование строительства многоквартирного дома на земельном участке в черте города.

После получения 1,5 млн рублей и передачи ему иномарки стоимостью 2,4 млн рублей злоумышленник, обладая в силу занимаемой должности необходимыми полномочиями, перестал чинить препятствия в получении разрешения на строительство объекта", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Управление Следкома России по Дагестану сообщило, что уголовное дело против Исакова расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы).

В Telegram-канале "Совесть Дагестана", на который подписаны 14 145 пользователей, сообщение о задержании Исакова прокомментировали 16 человек.

"Надо было еще 5 лет подождать, пока он и его сподручные не распродадут последние свободные огрызки земли в Избербаше для строительства многоэтажных шалманов. <...> Силовой аппарат, который столько времени закрывал глаза на шалости этого мэра, будут привлекать по халатности хотя бы? - поинтересовался пользователь malshu.

Ряд комментаторов указали на избирательность внимания силовиков по коррупционным делам. Сажают определенных не угодных лиц <...>. Мне кажется с приходом Исакова в нашем городе стало не выносимо жить , надеемся сейчас на улучшение", - прокомментировал Sh в telegram-канале РГВК "Дагестан".

У людей претензии к работе администрации в Избербаше были, заявил сегодня депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, претензии в частности касались построенных детсадов, которые сразу после ввода в эксплуатацию были в таком состоянии, что требовали ремонта. На видео, опубликованном в Telegram-канале депутата он заявил, что задержание Исакова должно стать примером для чиновников, которые сидят "на какой-то должности и думают, что кара их минует".

Пользователи прокомментировали и действия силовиков. "Зачем так нападать на человека, если он не сопротивляется", - возмутилась Патимат Шапиевна в Telegram-канале "Блог Дагестана".

Жители Избербаша неоднократно жаловались на проблемы в городе

Еще 10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы. 20 января глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал информацию о ходе расследования дела о перебоях с подачей воды жителям Избербаша. В некоторых частях Избербаша проблема с подачей воды весной и летом стала хронической, пожаловались горожане в начале мая. Отсутствие воды связано с аварией на водоводе, который сильно изношен. Чтобы решить проблему, нужно отремонтировать магистральный водопровод Каспийск – Избербаш. Это займет не менее трех лет, заявило руководство Горводоканала.

Действия Исакова вызывали недовольство главы республики. Так, летом 2023 года Сергей Меликов после схода горожан из-за отсутствия воды распорядился провести проверку работы мэрии. Он отметил, что чиновники в Избербаше не объяснили горожанам причины проблем с водоснабжением.

Также избербашцы жаловались на дым из-за сжигания отходов на местной свалке. Они указали, что из-за дыма у людей ухудшилось здоровье.

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