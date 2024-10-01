Источники сообщили о задержании мэра Избербаша

01 октября 2024, 10:26

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Силовики задержали мэра Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого по делу о передаче в частную собственность земельных участков за взятку в 3,9 миллиона рублей, сообщили источники.

О задержании мэра Избербаша Магомеда Исакова в своем телеграм-канале сегодня сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

В администрации Избербаша силовики проводят обыски, передал сегодня ТАСС со ссылкой на источник. Этот источник также сообщил о задержании Исакова.

По данным другого источника, Исаков заподозрен в раздаче земли за взятку. Следствие считает, что в августе 2019 года бизнесмен Гаджи Гаджиев передал Исакову через посредников миллион рублей – за шесть участков в СНТ "Волна", отметил сегодня телеграм-канал Mash Gor.

Общая сумма предполагаемых взяток составляет 3,9 миллиона рублей, сказано в публикации.

На 10.30 мск на сайте МВД по Дагестану и на сайте следственного управление СКР по республике нет информации о задержании Магомеда Исакова.

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