Меликов отчитал избербашских чиновников за сход горожан

31 июля 2023, 18:45

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Чиновники в Избербаше не объяснили горожанам причины проблем с водоснабжением, и из-за этого люди вышли на сход, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и распорядился провести проверку работы мэрии. Аварийные работы на водопроводе завершены, сообщили в администрации города.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля "Горводоканал" Избербаша сообщил, что система водоснабжения в городе "потихоньку восстанавливается". Некоторые жители Избербаша рассказали, что вода подается в их дома без перебоев, другие признались, что она подается по графику или практически отсутствует.

24 июля жители Избербаша провели сход, на котором потребовали от властей решить проблему с водоснабжением. Комментаторы в сети отметили, что воды в домах избербашцев не бывает месяцами. Проблема с водоснабжением в Избербаше разрешится после строительства нового водовода Чиркей – Каспийск, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он призвал избербашцев проявить терпение, а также раскритиковал местных чиновников, которые не разъяснили горожанам ситуацию. 25 июля стало известно, что в отношении чиновников Избербаша возбуждено уголовное дело о халатности.

Сергей Меликов подверг жесткой критике работу администрации Избербаша в связи с аварийным отключением подачи воды, сообщила сегодня администрация главы Дагестана.

"Если вы допустили ситуацию до сходов возле здания администрации, то для чего вообще нужны такие руководители? Я уже предупреждал: работать нужно для жителей города. Не они вам обязаны, а вы им… Нельзя управлять городом, если вы боитесь жителей. Нужно выходить к людям и объяснять ситуацию, рассказывать о проводимой работе", – приводятся слова Меликова в телеграм-канале администрации.

Глава региона распорядился "провести проверку работы мэрии города, по итогам которой будут приняты конкретные меры", отмечается в публикации.

Аварийно-восстановительные работы завершены, система водоснабжения и резервуары продолжают наполняться, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Вода с каждым днем доходит до улиц, где раньше ее не было. Специалисты горводоканала работают круглосуточно. Будет продолжен подвоз воды в те районы города, куда вода по центральному водопроводу еще не дошла", - цитирует сегодня сообщение мэрии "Интерфакс-Юг".

Напомним, еще в декабре 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

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