Жители Избербаша рассказали о ситуации с водой

29 июля 2023, 01:55

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Некоторые жители Избербаша рассказали, что вода подается в их дома без перебоев, другие горожане признались, что ее практически нет или же она подается по графику. Местный водоканал сообщил, что ситуация с подачей воды горожанам улучшается, но многие из них тратят воду на полив огородов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Избербаша 24 июля провели митинг, на котором потребовали от властей решить проблему с водоснабжением. Комментаторы в сети отметили, что воды в домах избербашцев не бывает месяцами. Проблема с водоснабжением в Избербаше разрешится после строительства нового водовода Чиркей – Каспийск, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он призвал избербашцев проявить терпение, а также раскритиковал местных чиновников, которые не разъяснили горожанам ситуацию. 24 июля власти Избербаша отчитались, что проблема с подачей воды решена. 25 июля стало известно, что в отношении чиновников Избербаша возбуждено уголовное дело за халатность.

28 июля Горводоканал города Избербаша сообщил в своем телеграм-канале, что "система водоснабжения в городе потихоньку восстанавливается". В частности, как отмечается в сообщении, в некоторых районах города вода уже идет самотеком. В другие районы - отдаленные - осуществляется бесплатный подвоз воды. Однако, отмечает водоканал, некоторые из тех, кто уже получает воду, "умудряются поливать дворы и деревья", из-за чего возникает "недопонимание". "Из-за таких поливов система водоснабжения города не успевает наполниться", - пишет организация.

Некоторые жители Избербаша рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что проблемы с подачей воды в их дома продолжаются, другие отметили, что получают воду бесперебойно.

Карина живет в пятиэтажном доме, и его жильцы столкнулись с проблемой подачи воды уже давно. По ее словам, вода подается главным образом только утром и вечером. В доме установлена емкость для набора воды, но ее не хватает.

«В этом году вызывали поставщиков воды, за восемь тонн для заполнения емкости заплатили 2500 рублей, скидывались с соседями. Сейчас 27 дней без воды. В рассылке увидела, что Горводоканал доставляет бесплатно воду, но никто из знакомых не смог дозвониться, они не поднимают трубку. Заказываю бутилированную воду, цену подняли на 10 рублей. Для унитаза мы воду покупаем, понимаете? На море элементарно сходить не можем, потому что негде потом помыться. Как говорят, вода продается в парники, в отели», - сказала она.

По словам Анисат, она живет на четвертом этаже многоэтажки по улице Гамидова, и проблем с подачей воды нет. «Вода идет нормально. Видела, что в разных дворах стоят водовозки, волонтеры помогают разносить воду», - рассказала она.

Зумруд рассказала, что живет в пятиэтажном доме, где установлена емкость для воды на три подъезда. «Воды в городе нет давно. Для нас до этого не ощущалась проблема из-за наличия емкости для накопления воды. С 22 июля у нас не было ни капли воды. Завезли воду 23 июля, когда ТСЖ подало заявку. Этой воды хватило на полтора-два часа», - рассказала она.

По словам Зумруд, ее семье приходится закупать в магазине питьевую воду как для приготовления пищи, так и для технических нужд. «У некоторых в частном секторе есть колодцы, но люди в многоэтажках страдают. У многих маленькие дети, без воды - как без рук. У нас очень жарко, стоит духота. При такой погоде мы не можем элементарно за собой ухаживать, не говоря уже о других нуждах. Номер, оставленный для заявок на привоз воды, был просто выключен, видимо, очень много звонков и они не успевают развозить воду. В группах мессенджеров появился номер начальника Горводоканала. Когда мы стали названивать ему, воду нам привезли два раза бесплатно», - рассказала Зумруд.

Напомним, 10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

6 апреля 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что во многих крупных населенных пунктах Дагестана актуальна проблема с нехваткой воды. Меликов отметил, что в первую очередь речь идет о Махачкале, Каспийске и Избербаше.

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