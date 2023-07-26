Уголовное дело возбуждено после жалоб жителей Избербаша на проблемы с водой

26 июля 2023, 06:14

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Уголовное дело за халатность возбуждено в отношении чиновников Избербаша после жалоб горожан на проблемы с водоснабжением. Одни жители города подтвердили сообщение властей о возобновлении подачи воды, другие отметили, что воды в кранах так и нет.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Избербаша 24 июля провели митинг, на котором потребовали от властей решить проблему с водоснабжением. Комментаторы в сети отметили, что воды в домах избербашцев не бывает месяцами. Проблема с водоснабжением в Избербаше разрешится после строительства нового водовода Чиркей – Каспийск, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он призвал избербашцев проявить терпение, а также раскритиковал местных чиновников, которые не разъяснили горожанам ситуацию. 24 июля власти Избербаша отчитались, что проблема с подачей воды решена.

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин 24 июля поручил провести проверку на предмет нарушения прав жителей Избербаша после их жалоб на отсутствие реакции чиновников на жалобы по поводу водоснабжения.

Избербашским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации городского округа «Город Избербаш» своих обязанностей по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), говорится 25 июля в телеграм-канале ведомства.

Следствие отметило, что ненадлежащее исполнение должностными лицами города своих обязанностей по обеспечению технического обслуживания водопровода, транспортирующего воду от насосной станции в Каспийске до Избербаша, привело к систематическим аварийным инцидентам на всем протяжении водопровода, из-за чего жители были лишены воды длительное время. Также сообщается, что следователи провели обыск в администрации города, обнаружили и изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела.

Жители Избербаша рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что проблемы с водоснабжением в городе наблюдаются постоянно.

По словам Земфиры, по состоянию на 23.00 мск 25 июля воды в ее доме не было. Она проживает на третьем этаже многоквартирного дома на улице Первомайской. «Последние три дня вообще не было воды. Начиная с мая до сентября постоянно отключают, дают на час-два максимум в день», - сказала она. По ее словам, водовозок в ее микрорайоне не было.

«У нас примерно в 15 часов дали воду на Заводской улице. А так с весны постоянные перебои с водой», - рассказала Фарида.

«На улице Гагарина нет воды почти две недели», - рассказал житель частного сектора Рашид.

Рустам рассказал, что проживает в частном доме. Перебои с водой начались в середине апреля. 25 июля появилась вода примерно в 13.00, отметил он. «В этом году, как объединили службу по предоставлению услуги подачи воды, начались проблемы. Воды с середины апреля периодически нет, давление уменьшилось примерно на 70%. Вся линия в аварийном состоянии. Я лично отправлял инициативную группу по всей линии, там было обнаружено не менее 40 незаконных врезок. Это означает, что идет подача воды в теплицы, в огороды, в виноградники. Это все стоит денег, и наверняка, не обошлось без участия администрации города и ресурсоснабжающей компании», - добавил Рустам.

Сотрудник одной из структур ЖКХ Дагестана Магомед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в летнее время проблемы с водообеспечением жителей республики наблюдаются почти повсеместно.

«Это связано, в первую очередь, с тем, что питьевую воду используют для полива садов и огородов, используя незаконные врезки в водовод. К этому добавляют проблем и ветхие водопроводные сети, которые не менялись десятки лет. Если дать повышенный напор, они просто не выдержат», - рассказал специалист.

Строительство водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, завершение которого намечено на 2025 год, позволит в значительной мере решить проблему водоснабжения Избербаша и других населенных пунктов, предположил Магомед. «Тогда канал Октябрьской революции, который был построен более ста лет назад для оросительных целей, не будет использоваться для поставок питьевой воды в некоторые города, как происходит сейчас. Его можно будет использовать только для орошения. Соответственно, не станет такого количества незаконных подключений для этих целей из питьевых водоводов, как это происходит сейчас», - сказал Магомед.

Напомним, 10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

6 апреля 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что во многих крупных населенных пунктах Дагестана актуальна проблема с нехваткой воды. Меликов отметил, что в первую очередь речь идет о Махачкале, Каспийске и Избербаше.

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