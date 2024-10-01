Осман Махачев. Скриншот с личной страницы Османа Махачева https://www.facebook.com/photo.php?fbid=861477767249130&set=t.100001607452203&type=3&theater

01 октября 2024, 06:18

Осман Махачев осужден за крупную взятку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве приговорил к восьми годам заключения Османа Махачева, занимавшего пост советника при бывшем главе Дагестана Рамазане Абдулатипове. Махачев признан виновным по делу о крупной взятке.

Как информировал "Кавказский узел", 28 ноября 2022 года стало известно, что суд в Москве приговорил к восьми годам заключения Османа Махачева, занимавшего пост советника при бывшем главе Дагестана Рамазане Абдулатипове. Махачев был признан виновным по делу о мошенничестве на 30 миллионов рублей.

30 сентября Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Османа Махачева к 10 годам лишения в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Помимо лишения свободы, Махачева оштрафован на 115 миллионов рублей, у него конфисковано имущество, а также ему на пять лет запрещено занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления, сообщила 30 сентября пресс-служба в своем телеграм-канале.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году Махачев за 30 миллионов рублей согласился оказать содействие в назначении на на должность главы Докузпаринского района. В 2019 году в отношении Махачева него было возбуждено уголовное дело. Махачеву предъявили обвинение по статье о получении взятки, он скрылся за границей и в феврале 2020 года был объявлен в розыск. В ноябре 2023 года его задержали в Германии.

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Примечание:

"Суд продлил срок ареста Раджаба Абдулатипова", "Двое заместителей Магомеда Махачева отпущены под домашний арест", "Чиновники Дагестана заподозрены в хищении 2 миллионов соцвыплат".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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