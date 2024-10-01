Бейдемирли после поддержки протеста сельчан получил восемь лет тюрьмы

01 октября 2024, 00:24

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Суд приговорил к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве предпринимателя и бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли, подвергшегося уголовному преследованию после поддержки протеста сельчан против загрязнения окружающей среды. Бейдемирли отверг обвинения, его защита подаст апелляцию на приговор.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Азербайджана, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан и арестован в июле 2023 года. Бейдемирли отверг в суде обвинения в вымогательстве. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу. В сентябре 2023 года Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита. Прокурор запросил для Бейдемирли девять лет тюрьмы.

Жители села Союдлу в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 30 сентября был зачитан приговор Назиму Бейдемирли. Суд признал его виновным по обеим статьям обвинения и приговорил к восьми годам лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

Судебное следствие не доказало вину Бейдемирли

"Этот приговор – просто издевательство над правом, какой-то юридический террор. Одно из обвинений – по эпизоду "о вымогательстве в России" – вовсе не должно было рассматриваться ввиду истечения срока давности. Судебное следствие не доказало вину Бейдемирли. В суде не было представлено ни одного вещественного доказательства против него. Ни одно ходатайство защиты не было удовлетворено. Фактически человека осудили на голословных утверждениях. Да и с учетом личности Бейдемирли, его известности как общественного деятеля, бывшего депутата, ученого-экономиста, предпринимателя обвинения ему выглядели не убедительными", - сказал адвокат.

Защита просила суд вынести оправдательный вердикт и теперь подаст апелляцию на приговор, добавил Агиль Лаидж.

Назим считает истинной причиной своего ареста высказывания о событиях в Союдлу

Супруга предпринимателя Фарида Бейдемирли также заявила о невиновности своего мужа. "Назим в последнем слове отверг предъявленные ему обвинения. Он назвал их ложью. Назим указал, что истинной причиной его ареста стали высказывания о событиях в Союдлу. Назим отметил, что он ни за власть, ни за оппозицию. Он говорил как гражданин. И его высказывания были под воздействием видеокадров, где полиция применяла дубинки, слезоточивый газ против пожилых женщин в Союдлу. Ему было больно видеть это. Однако государственное телевидение представило Назима как "организатора протестов", и после этого против него было открыто уголовное дело. Если слова Назима кому-то не понравились, это не значит, что он выступил против государства", - сказала Фарида Бейдемирли корреспонденту "Кавказского узла".

Назим Бейдемирли заявлял, что в селе Союдлу есть экологические проблемы. По его словам, в бытность депутатом он направлял запрос в Минэкологии о вреде, наносимом золоторудным предприятием. Правозащитник Эмин Гусейнов назвал Бейдемирли "экологическим узником". "Этого человека арестовали за то, что он поддержал требования местных жителей, боровшихся против загрязнения окружающей среды", - сказал Гусейнов "Кавказскому узлу".

Вместе с тем, со слов супруги, Назим Бейдемирли не считает свой арест "политическим заказом".

"Назим сказал, что не считает свое дело "политическим". Его политзаключенным называют правозащитники и международные организации. Вместе с тем Назим поблагодарил всех, кто выступил в его защиту. Назим сказал, что уже 15 месяцев необоснованно содержится в заключении. К сожалению, суд не оправдал его и вынес суровое наказание. Конечно же, мы не согласны с этим приговором. Наш адвокат подаст апелляцию на приговор", - отметила Фарида Бейдемирли.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре Назиму Бейдемирли. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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